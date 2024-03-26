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Mutant Zone 2 - Escape (Мод, Тупой враг)

Mutant Zone 2 - Escape (Мод, Тупой враг) 5.1

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Версия:
5.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Enax Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 366 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 139
Скриншоты
Описание

В «Mutant Zone 2: Escape» вы попадаете в мир, где эксперименты над генами привели к созданию жутких мутантов, которые теперь угрожают всему человечеству. Ваша цель — спасти оставшихся в живых людей и найти выход из этой опасной зоны.


Каждый уровень предлагает уникальные вызовы и головоломки. Иногда вы будете просто прокрадываться мимо мутантов, а иногда открывать по-настоящему жаркий огонь, используя разнообразное вооружение. Игровой процесс сбалансирован так, чтобы игроки получали удовольствие как от боевых моментов, так и от решения головоломок. Звуковое сопровождение и графика в игре выполнены на высоком уровне, погружая вас в мрачный и напряженный мир игры. Атмосфера держит в напряжении, а дизайн мутантов и окружающей среды не позволит вам расслабиться ни на секунду.


«Mutant Zone 2: Escape» — это комбинация захватывающих боев, интригующих головоломок и увлекательного сюжета. Если вы готовы погрузиться в мир, где каждый угол может скрывать опасность, и каждое ваше решение имеет значение, эта игра для вас!


Информация о модах

Враг не атакует

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Скачать Mutant Zone 2 - Escape (Мод, Тупой враг) 366 Мб Ссылка 2 366 Мб
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