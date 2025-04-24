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DARKEST DAYS

DARKEST DAYS 0.18.2

Выживай в мёртвом мире, исследуй руины и найди правду о вирусе, уничтожившем человечество
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Версия:
0.18.2
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
NHN Corp.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

DARKEST DAYS — это экшен‑RPG с открытым миром, где ты начинаешь как уязвимый выживший в центре зомби-апокалипсиса. Каждые пять минут ты обыскиваешь заброшенные дома, отбиваешься от заражённых, ищешь припасы и раскрываешь кусочки истории, скрытой за катастрофой. Первая остановка — город Сэнд-Крик, где смерть ощущается в воздухе. Оттуда начинается путь через пустыни, ледяные острова и разрушенные курортные зоны.


Тебя ждёт атмосферный открытый мир, проработанный до мелочей — от звуков до освещения. Выбор оружия, прокачка, скрытые миссии и выживание под давлением — всё это делает каждый шаг напряжённым. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто хочет погрузиться в серьёзную, мрачную историю о конце цивилизации и шансах её переписать. Сможешь ли ты дожить до ответа — или станешь очередной потерянной страницей?


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Зомби игры на Андроид
Зомби игры на Андроид
 Теги темы: оригинал

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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