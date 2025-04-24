DARKEST DAYS 0.18.2
Выживай в мёртвом мире, исследуй руины и найди правду о вирусе, уничтожившем человечество
DARKEST DAYS — это экшен‑RPG с открытым миром, где ты начинаешь как уязвимый выживший в центре зомби-апокалипсиса. Каждые пять минут ты обыскиваешь заброшенные дома, отбиваешься от заражённых, ищешь припасы и раскрываешь кусочки истории, скрытой за катастрофой. Первая остановка — город Сэнд-Крик, где смерть ощущается в воздухе. Оттуда начинается путь через пустыни, ледяные острова и разрушенные курортные зоны.
Тебя ждёт атмосферный открытый мир, проработанный до мелочей — от звуков до освещения. Выбор оружия, прокачка, скрытые миссии и выживание под давлением — всё это делает каждый шаг напряжённым. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто хочет погрузиться в серьёзную, мрачную историю о конце цивилизации и шансах её переписать. Сможешь ли ты дожить до ответа — или станешь очередной потерянной страницей?
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.