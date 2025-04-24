Описание

DARKEST DAYS — это экшен‑RPG с открытым миром, где ты начинаешь как уязвимый выживший в центре зомби-апокалипсиса. Каждые пять минут ты обыскиваешь заброшенные дома, отбиваешься от заражённых, ищешь припасы и раскрываешь кусочки истории, скрытой за катастрофой. Первая остановка — город Сэнд-Крик, где смерть ощущается в воздухе. Оттуда начинается путь через пустыни, ледяные острова и разрушенные курортные зоны.





Тебя ждёт атмосферный открытый мир, проработанный до мелочей — от звуков до освещения. Выбор оружия, прокачка, скрытые миссии и выживание под давлением — всё это делает каждый шаг напряжённым. Игра работает офлайн, не требует доната и подойдёт тем, кто хочет погрузиться в серьёзную, мрачную историю о конце цивилизации и шансах её переписать. Сможешь ли ты дожить до ответа — или станешь очередной потерянной страницей?