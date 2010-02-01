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Slime 3K: Rise Against Despot (Мод, Unlocked)

Slime 3K: Rise Against Despot 1.2.4

Unlocked

Когда сгусток слизи идёт в бой, а крендели — не еда, а боеприпасы
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
tinyBuild
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Slime 3K: Rise Against Despot — это, по сути, безумный научный эксперимент, в котором кто-то явно налил слишком много энергетика в код. Рогалик? Да. Упрощённый? Возможно. Но скучным его назвать нельзя ни при каком освещении. Вы — слизь. Не герой, не солдат, не избранный. Просто липкое существо, уставшее производить искусственных людишек для тираничного ИИ. И вот — бунт. Слизь восстаёт. С пульсирующим телом, нестабильной психикой и жаждой справедливости (или хаоса — граница тонка). Всё, что дальше — это месиво в духе Vampire Survivors, только с добавлением AutoChess, ККИ и здоровой дозы самопародии.


Каждая сессия — микс из бессмысленного насилия и гениальной сборки: вы подбираете способности, улучшаете билд, покупаете модификации в магазине, как в стратегии, а потом смотрите, как ваше желе превращается в машину для убийств, которая одновременно может регенерировать, стрелять кислотой и заманивать врагов запахом кренделей. Да-да, крендели тут не просто еда. Это элемент геймплея, шутки и философии мира Slime 3K. Уж не знаем, был ли у разработчиков план, но получилась игра, где каждый элемент — чистое удовольствие: абсурдное, хардкорное, хаотичное. И, кстати, вполне стратегичное, если вы вдруг решите, что быть слизью — это серьёзно.


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 Теги темы: Unlocked

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