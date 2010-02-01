Jaat action game 1.0.0.2
Один герой, тысячи врагов и кулак справедливости — экшн начинается прямо сейчас
Jaat Action Game — это бодрый 2D-платформер с ярко выраженным дези-колоритом и духом настоящего боевика. Вы играете за бесстрашного агента Джаата — грозу преступности, гром и молнию на службе справедливости. Каждая миссия — это вихрь выстрелов, взрывов, прыжков и динамичных схваток с целыми толпами врагов. Он не щадит никого, кто стоит у него на пути, и движим только одним — навести порядок в этом хаотичном мире, где, кажется, всё пошло не так.
Jaat Action Game вобрала в себя всё лучшее от классических сайд-скроллеров: стильную пиксельную графику, чёткие анимации, отзывчивое управление и бодрый саундтрек, который подстёгивает на каждый выстрел и удар. Сложные уровни, враги с характером, эпичные боссы и неожиданные сюжетные повороты не дадут расслабиться ни на секунду. Это не просто платформер — это настоящее приключение, где индийский герой в одиночку противостоит целой армии зла. И поверьте, он не собирается проигрывать.
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