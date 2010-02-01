android-1.ru / Игры / Экшен / Jaat action game
Jaat action game

Jaat action game 1.0.0.2

Оригинал

Один герой, тысячи врагов и кулак справедливости — экшн начинается прямо сейчас
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
V WORLD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Jaat Action Game — это бодрый 2D-платформер с ярко выраженным дези-колоритом и духом настоящего боевика. Вы играете за бесстрашного агента Джаата — грозу преступности, гром и молнию на службе справедливости. Каждая миссия — это вихрь выстрелов, взрывов, прыжков и динамичных схваток с целыми толпами врагов. Он не щадит никого, кто стоит у него на пути, и движим только одним — навести порядок в этом хаотичном мире, где, кажется, всё пошло не так.


Jaat Action Game вобрала в себя всё лучшее от классических сайд-скроллеров: стильную пиксельную графику, чёткие анимации, отзывчивое управление и бодрый саундтрек, который подстёгивает на каждый выстрел и удар. Сложные уровни, враги с характером, эпичные боссы и неожиданные сюжетные повороты не дадут расслабиться ни на секунду. Это не просто платформер — это настоящее приключение, где индийский герой в одиночку противостоит целой армии зла. И поверьте, он не собирается проигрывать.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Jaat action game v1.0.0.2 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Jaat action game 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
The Desolation: shooting games
The Desolation: shooting games
Version: 0.10.12
TMNT: Shredder's Revenge
TMNT: Shredder's Revenge
Version: 1.2.10
Real Animal Hunting
Real Animal Hunting
Version: 0.1
Stick Hero (Мод, Без рекламы)
Stick Hero (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0.8
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Мод, Unlocked)
The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.0
Stickman Fight 2 - Magic Brawl (Мод, Без рекламы)
Stickman Fight 2 - Magic Brawl (Мод, Без рекламы)
Version: 17
ROPE: Horror Game 3D (Мод, без рекламы)
ROPE: Horror Game 3D (Мод, без рекламы)
Version: 1.0.13
Combat Strike FPS shooter (Мод, Бесплатные покупки)
Combat Strike FPS shooter (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.4.0

Отзывы о Jaat action game


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив