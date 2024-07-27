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Karts Battle (Мод Меню)

Karts Battle 1.40

Мод меню
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Версия:
1.40
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mankrik
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
261
Скриншоты
Описание

Karts Battle — это захватывающая игра, сочетающая гонки и стрельбу, где вы оснащаете свой карт мощными пушками и уничтожаете автомобили соперников, чтобы победить. Игра предоставляет возможность выбирать любимые гоночные трассы, на которых множество ловушек и препятствий, которые нужно разрушить, чтобы пройти дальше, создавая невероятные хаотичные гоночные сражения.


В режиме свернутого поля боя вам предстоит создать хаос, мешая противникам с помощью пулеметов, или даже врезаясь в них, чтобы усложнить задачу и получить преимущество. Этот режим добавляет экстраординарную динамику, делая гонки еще более напряженными и захватывающими.


Кроме того, игра предлагает широкие возможности настройки вооружения на вашем гоночном автомобиле. Вы сможете улучшать и модернизировать свои пушки, чтобы эффективнее уничтожать машины соперников и уверенно идти к победе. Настройка вооружения и выбор стратегий сделают каждую гонку уникальной и полной адреналина.


Информация о модах
  • Меню
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество пуль
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 Теги темы: Мод меню

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