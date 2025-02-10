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Legend Fighter - Mortal Battle (Мод, Много урона)

Legend Fighter - Mortal Battle (Мод, Много урона) 1.33.1

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Версия:
1.33.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TOH Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 372 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
428
Скриншоты
Описание

Legend Fighter: Mortal Battle — ролевая игра, сочетающая в себе боевые действия. Действие игры происходит в таинственном мире Зарканд, которому угрожает темная сила Kaiser Dragons. Игроки будут превращаться в могучих воинов, чтобы сражаться с врагами и защищать мир на земле. Кроме того, в игре есть режим PvP, позволяющий игрокам сравнивать свои навыки с навыками других игроков по всему миру. Игроки попадают в загадочный мир Зарканд, богатый мифами и легендами.


Одной из особенностей Legend Fighter: Mortal Battle является глубокая система персонализации персонажей. Каждый воин обладает уникальными навыками и стилем боя, что позволяет игрокам выбирать героя, который соответствует их стилю игры. Визуально персонажи разработаны с большой тщательностью: от детализированных костюмов до выразительных жестов и эмоций, что делает игровой процесс более живым и захватывающим. Игроки могут улучшать своих персонажей, настраивать их внешний вид и развивать уникальные навыки, что добавляет игре глубину и разнообразие.


Информация о модах

МОД 1


1. ВЫСОКОЕ ЗДОРОВЬЕ

2. ВЫСОКИЙ УРОН

3. МЕНЮ МОДОВ


МОД 2


Неограниченные деньги

Неограниченный Бриллиант

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 Теги темы: Много урона

Скачать Legend Fighter - Mortal Battle (Мод, Много урона) v1.33.1 MOD APK

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MOD V1 372 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 372 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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