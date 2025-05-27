Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег) 0.6.11
Crime Syndicate Empire Builder – это экшен с открытой для исследования картой, низкополигональной графикой и привлекательным управлением, предлагающий захватывающий геймплей. Игрокам предстоит стать криминальным боссом, встряхнув жизнь города и заявив о себе как о новом главаре.
Ваша миссия – стать главным
В Crime Syndicate Empire Builder игроки будут колесить по улицам города, находить подходящие места для своих дел, искать союзников и уходить от погонь. Ваша задача – грабить банки, устранять конкурентов и делать всё возможное, чтобы все, от обычных горожан до преступников, поняли, что появился новый игрок, который собирается стать главным.
Много денег
Скачать Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег) v0.6.11 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.