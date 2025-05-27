android-1.ru / Игры / Экшен / Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег)
Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег)

Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег) 0.6.11

1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.6.11
Требования:
Android 10
Разработчик:
MULTICAST GAMES
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 582
Скриншоты
Описание

Crime Syndicate Empire Builder – это экшен с открытой для исследования картой, низкополигональной графикой и привлекательным управлением, предлагающий захватывающий геймплей. Игрокам предстоит стать криминальным боссом, встряхнув жизнь города и заявив о себе как о новом главаре.


Ваша миссия – стать главным


В Crime Syndicate Empire Builder игроки будут колесить по улицам города, находить подходящие места для своих дел, искать союзников и уходить от погонь. Ваша задача – грабить банки, устранять конкурентов и делать всё возможное, чтобы все, от обычных горожан до преступников, поняли, что появился новый игрок, который собирается стать главным.


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег) v0.6.11 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Before The Dawn (Мод, Много монет)
Before The Dawn (Мод, Много монет)
Version: 1.76
Epic Stickman: RPG Idle Game (Мод, Много монет)
Epic Stickman: RPG Idle Game (Мод, Много монет)
Version: 1.0.23
Timeline Up (Мод, Много денег)
Timeline Up (Мод, Много денег)
Version: 8.6
Monster Trainer: поймай всех! (Полная версия)
Monster Trainer: поймай всех! (Полная версия)
Version: 1011.1350
Dawn of the Monsters (Мод, Unlocked)
Dawn of the Monsters (Мод, Unlocked)
Version: 1.6.6
SNAG 3 Seven Nights at Goose's (Полная версия)
SNAG 3 Seven Nights at Goose's (Полная версия)
Version: 1.1.1
Dead Attack-игра со стрельбой (Мод, Много денег)
Dead Attack-игра со стрельбой (Мод, Много денег)
Version: 0.0.19
Oddworld: New 'n' Tasty
Oddworld: New 'n' Tasty
Version: 1.0.5

Отзывы о Crime Syndicate Empire Builder (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив