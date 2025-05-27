Описание

Crime Syndicate Empire Builder – это экшен с открытой для исследования картой, низкополигональной графикой и привлекательным управлением, предлагающий захватывающий геймплей. Игрокам предстоит стать криминальным боссом, встряхнув жизнь города и заявив о себе как о новом главаре.





Ваша миссия – стать главным





В Crime Syndicate Empire Builder игроки будут колесить по улицам города, находить подходящие места для своих дел, искать союзников и уходить от погонь. Ваша задача – грабить банки, устранять конкурентов и делать всё возможное, чтобы все, от обычных горожан до преступников, поняли, что появился новый игрок, который собирается стать главным.