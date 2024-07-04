Monster Trainer: поймай всех приглашает вас на захватывающую охоту за монстрами! В этой игре вам предстоит ловить и приручать сильнейших поке монстров, сражаться с дикими чудовищами и становиться легендарным тренером. Оказавшись на загадочном острове, полном милых, но опасных существ, ваша цель — выжить и собрать мощную команду монстров.





Чтобы остаться в живых и одержать победу над дикими созданиями, вам нужно ловить поке монов, обучать их и развивать новые способности. Каждый бой делает ваших монстров сильнее и приближает их к следующей стадии эволюции. Сражайтесь с дикими монстрами и бросайте вызов другим укротителям, чтобы получать опыт и усиливать своих питомцев.





Создайте непобедимую команду, поймав всех монстров на острове. Тренируйте своих монстров, помогая им эволюционировать и становиться еще мощнее. Соберите легендарную коллекцию и докажите, что вы — лучший тренер в "Monster Trainer: поймай всех"!