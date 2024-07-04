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Monster Trainer: поймай всех! (Полная версия)

Monster Trainer: поймай всех! (Полная версия) 1011.1350

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Версия:
1011.1350
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3

Monster Trainer: поймай всех приглашает вас на захватывающую охоту за монстрами! В этой игре вам предстоит ловить и приручать сильнейших поке монстров, сражаться с дикими чудовищами и становиться легендарным тренером. Оказавшись на загадочном острове, полном милых, но опасных существ, ваша цель — выжить и собрать мощную команду монстров.


Чтобы остаться в живых и одержать победу над дикими созданиями, вам нужно ловить поке монов, обучать их и развивать новые способности. Каждый бой делает ваших монстров сильнее и приближает их к следующей стадии эволюции. Сражайтесь с дикими монстрами и бросайте вызов другим укротителям, чтобы получать опыт и усиливать своих питомцев.


Создайте непобедимую команду, поймав всех монстров на острове. Тренируйте своих монстров, помогая им эволюционировать и становиться еще мощнее. Соберите легендарную коллекцию и докажите, что вы — лучший тренер в "Monster Trainer: поймай всех"!


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Информация о модах

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Скачать Monster Trainer: поймай всех! 1011.1350 (Ссылка 2)

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