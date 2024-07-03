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SNAG 3 Seven Nights at Goose's (Полная версия)

SNAG 3 Seven Nights at Goose's (Полная версия) 1.1.1

Ужасающие ночи в пабе Goose's
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Goose Сompany
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11

Добро пожаловать в Seven Nights at Goose's (SNAG 3), третью и самую жуткую часть популярной серии ужасов! Готовьтесь провести семь длинных и кошмарных ночей, защищаясь от аниматронных чудовищ, притаившихся в пабе Goose's. Эта игра ужасов, наполненная жуткими встречами, сюжетными роликами и мини-играми, не оставит вас равнодушными и будет держать в напряжении до самого конца.


Жуткие встречи и напряженный геймплей


SNAG 3 предлагает игрокам уникальный опыт погружения в атмосферу ужаса, где каждая ночь приносит новые вызовы и неожиданные повороты. Следите за камерами, управляйте звуками и не забывайте заряжать музыкальную шкатулку, чтобы остаться в живых.


Сюжетные ролики и мини-игры


Помимо основного геймплея, игра включает сюжетные ролики, которые помогут вам глубже погрузиться в историю и понять мотивацию аниматронных кошмаров. Мини-игры добавляют разнообразие и позволяют на время отвлечься от ужасающих встреч с вашими пернатыми врагами.


Будьте наготове!


В Seven Nights at Goose's (SNAG 3) нет места для страха и сомнений. Только ваша решимость и готовность противостоять опасностям помогут вам пережить эти семь ночей. Готовы ли вы принять вызов и выжить в этом пугающем пабе?


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Информация о модах

полная версия

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