Добро пожаловать в Seven Nights at Goose's (SNAG 3), третью и самую жуткую часть популярной серии ужасов! Готовьтесь провести семь длинных и кошмарных ночей, защищаясь от аниматронных чудовищ, притаившихся в пабе Goose's. Эта игра ужасов, наполненная жуткими встречами, сюжетными роликами и мини-играми, не оставит вас равнодушными и будет держать в напряжении до самого конца.





Жуткие встречи и напряженный геймплей





SNAG 3 предлагает игрокам уникальный опыт погружения в атмосферу ужаса, где каждая ночь приносит новые вызовы и неожиданные повороты. Следите за камерами, управляйте звуками и не забывайте заряжать музыкальную шкатулку, чтобы остаться в живых.





Сюжетные ролики и мини-игры





Помимо основного геймплея, игра включает сюжетные ролики, которые помогут вам глубже погрузиться в историю и понять мотивацию аниматронных кошмаров. Мини-игры добавляют разнообразие и позволяют на время отвлечься от ужасающих встреч с вашими пернатыми врагами.





Будьте наготове!





В Seven Nights at Goose's (SNAG 3) нет места для страха и сомнений. Только ваша решимость и готовность противостоять опасностям помогут вам пережить эти семь ночей. Готовы ли вы принять вызов и выжить в этом пугающем пабе?