Dead Attack - Shooting Game — это увлекательный рогалик с бесконечными сражениями против зомби и различными героями. Ваша задача — успешно сдерживать натиск мутантов, собирать трофеи и превращать их в полезные ресурсы, припасы и оружие. Кроме того, вам предстоит искать важные предметы, которые понадобятся в битвах с боссами, встреча с которыми неизбежна.





Сдерживайте натиск зомби и собирайте трофеи





Игра предлагает разнообразные режимы, включая режим бесконечных сражений и уровневый режим. В бесконечном режиме вам предстоит выживать как можно дольше, уничтожая волны зомби и собирая трофеи. Накопленные ресурсы можно использовать для улучшения вашего арсенала и подготовки к битвам с более сильными противниками.





Проходите уровни и встречайтесь с боссами





В режимах с уровнями сложность постепенно увеличивается, что потребует от вас все больше навыков и стратегического мышления. Финальность уровней порадует тех, кто предпочитает наличие определённой цели в своих действиях. С каждой новой битвой против зомби и боссов, вы будете получать всё больше опыта и улучшать свои навыки.