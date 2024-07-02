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Dead Attack-игра со стрельбой (Мод, Много денег)

Dead Attack-игра со стрельбой (Мод, Много денег) 0.0.19

Погрузитесь в бесконечные сражения с зомби
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Версия:
0.0.19
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bubblescapes
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5

Dead Attack - Shooting Game — это увлекательный рогалик с бесконечными сражениями против зомби и различными героями. Ваша задача — успешно сдерживать натиск мутантов, собирать трофеи и превращать их в полезные ресурсы, припасы и оружие. Кроме того, вам предстоит искать важные предметы, которые понадобятся в битвах с боссами, встреча с которыми неизбежна.


Сдерживайте натиск зомби и собирайте трофеи


Игра предлагает разнообразные режимы, включая режим бесконечных сражений и уровневый режим. В бесконечном режиме вам предстоит выживать как можно дольше, уничтожая волны зомби и собирая трофеи. Накопленные ресурсы можно использовать для улучшения вашего арсенала и подготовки к битвам с более сильными противниками.


Проходите уровни и встречайтесь с боссами


В режимах с уровнями сложность постепенно увеличивается, что потребует от вас все больше навыков и стратегического мышления. Финальность уровней порадует тех, кто предпочитает наличие определённой цели в своих действиях. С каждой новой битвой против зомби и боссов, вы будете получать всё больше опыта и улучшать свои навыки.


Скриншоты

Информация о модах
  • Много денег
  • Без рекламы
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Скачать Dead Attack-игра со стрельбой (Мод, Много денег) 0.0.19 взлом

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Скачать Dead Attack-игра со стрельбой (Мод, Много денег) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

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