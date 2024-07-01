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KOF 2000 ACA NEOGEO (Полная версия)

KOF 2000 ACA NEOGEO (Полная версия) 1.1.2

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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SNK CORPORATION
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19

Если вы особенно увлечены файтингами, вдохновленными классической игрой The King of Fighters, то KOF 2000 ACA NEOGEO поможет вам вернуться в детство. Эта игра не является копией другой версии серии игр King of Fighters, а представляет собой уникальный и обновленный опыт для поклонников жанра.


KOF 2000 ACA NEOGEO отличается важным тактическим элементом, который выделяет её на фоне предыдущих версий этой серии игр. В отличие от традиционных файтингов, здесь игроки могут вызывать дополнительного персонажа в матч для помощи в тактических ситуациях. Каждый отряд в игре состоит не только из трех основных персонажей, но и из дополнительного персонажа-страйкера, что доводит общее количество бойцов до четырех.


Эта особенность добавляет новый уровень стратегической глубины и разнообразия игрового процесса. Теперь у игроков есть возможность гибко адаптироваться к различным боевым ситуациям, используя уникальные способности своих страйкеров для получения преимущества над противником. Она сохраняет дух классических файтингов, добавляя современные тактические элементы, что делает её отличным выбором как для ветеранов жанра, так и для новых игроков.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: Файтинг

Скачать KOF 2000 ACA NEOGEO (Полная версия) 1.1.2 взлом

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Скачать KOF 2000 ACA NEOGEO (Полная версия) 84 Мб Ссылка 2 84 Мб

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