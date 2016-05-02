Wordfeud — это захватывающая многопользовательская игра-головоломка, где вы можете бросить вызов друзьям или случайным противникам и одновременно играть в 30 отдельных игр!





Создавайте и размещайте слова на плиточной доске размером 15 на 15, зарабатывая очки за креативность и стратегическое размещение букв на специальных плитках с двойной или тройной буквой и словом. Эта игра проверит ваше мастерство в составлении слов и стратегии.





Ищите друзей для игры или позвольте Wordfeud автоматически подобрать вам соперника. Общайтесь с ними через встроенный чат — можете поддерживать или поддразнивать своего оппонента, выбор за вами! Устали от однообразия стандартной доски? Воспользуйтесь функцией рандомизации доски и измените расположение специальных плиток DL, TL, DW, TW, придавая классической игре новый поворот!