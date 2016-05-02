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Wordfeud Premium (Полная версия)

Wordfeud Premium (Полная версия) 4.0.24

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Версия:
4.0.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bertheussen IT
Категория:
Словесные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Wordfeud — это захватывающая многопользовательская игра-головоломка, где вы можете бросить вызов друзьям или случайным противникам и одновременно играть в 30 отдельных игр!


Создавайте и размещайте слова на плиточной доске размером 15 на 15, зарабатывая очки за креативность и стратегическое размещение букв на специальных плитках с двойной или тройной буквой и словом. Эта игра проверит ваше мастерство в составлении слов и стратегии.


Ищите друзей для игры или позвольте Wordfeud автоматически подобрать вам соперника. Общайтесь с ними через встроенный чат — можете поддерживать или поддразнивать своего оппонента, выбор за вами! Устали от однообразия стандартной доски? Воспользуйтесь функцией рандомизации доски и измените расположение специальных плиток DL, TL, DW, TW, придавая классической игре новый поворот!


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Информация о модах

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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