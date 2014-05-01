Atomic Escape — это великолепный представитель жанра квестов, который восхищает как своей визуальной частью, так и геймплейными особенностями. Используя классическую систему "Point and Click" в сочетании с современными элементами, игра предлагает интересный сюжет и огромную локацию, полную секретов, тайн и головоломок. Длительные приключения и множество аспектов делают Atomic Escape настоящим подарком для любителей квестов.





Игроки отправятся на исследование ранчо, которое является прикрытием для входа в огромный подземный исследовательский комплекс. Загадочный комплекс был покинут по неизвестным причинам, и ваша задача — выяснить, что же произошло. Собирать оставленную информацию, раскрывать тайны и разгадать главную цель разработок в этом комплексе станет вашим основным занятием.





Atomic Escape предлагает захватывающий геймплей, который будет держать вас в напряжении от начала до конца. Интересные головоломки, хорошо проработанные персонажи и насыщенная атмосфера делают игру отличным выбором для всех поклонников жанра, стремящихся к незабываемым приключениям и интеллектуальным вызовам.