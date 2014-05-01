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Vita Crossword - Word Games (Мод, Бесплатные подсказки)

Vita Crossword - Word Games (Мод, Бесплатные подсказки) 1.15.0

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Версия:
1.15.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Vita Studio.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1

Vita Crossword for Seniors — это игра для развития мозга, специально разработанная для пожилых людей, представляющая собой отличную образовательную головоломку. Игра сочетает в себе элементы словарного запаса и разнообразных головоломок, чтобы стимулировать работу мозга и поддерживать умственную гибкость. Vita Crossword for Seniors создает комфортную игровую среду, позволяя игрокам приятно проводить время без затруднений в понимании и использовании возможностей игры.


Игроки смогут открыть и выучить новый словарный запас с помощью разнообразных викторин, которые охватывают как общие знания, так и конкретную информацию. Это способствует улучшению языковых навыков и расширению общих знаний. Игра предлагает сбалансированный подход к обучению и развлечению, что делает её идеальным выбором для поддержания когнитивной активности.


Vita Crossword for Seniors не только помогает развивать умственные способности, но и приносит удовольствие от решения головоломок. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и продуманному дизайну, игра становится доступной для всех пожилых людей, независимо от их опыта с цифровыми технологиями. Погрузитесь в мир кроссвордов и улучшайте свои навыки.


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Скачать Vita Crossword - Word Games (Мод, Бесплатные подсказки) 1.15.0 взлом

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Скачать Vita Crossword - Word Games (Мод, Бесплатные подсказки) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

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