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Twin Mind 2: Extra f2p (Мод, Много денег)

Twin Mind 2: Extra f2p (Мод, Много денег) 1.0.17

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Версия:
1.0.17
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Do Games Limited
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 676 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
86

Twin Mind 2: Extra f2p — это квест с элементами поиска предметов и решения головоломок, который погружает игроков в захватывающий мир детективной работы. В этой игре вам предстоит раскрыть сложное преступление, события которого окутаны мистикой и тайнами. Недавнее преступление, произошедшее рядом, заставляет местных жителей думать о потусторонних силах, ведь с давних времен в этой местности ходят легенды об озёрных монстрах.


В роли детективов, игрокам предстоит проявить внимание к деталям и логическое мышление для сбора улик, определения подозреваемых и разгадывания загадок, чтобы доказать, что за преступлением стоит не мифическое существо, а реальный человек. Вы будете исследовать различные локации, разговаривать с персонажами и анализировать доказательства, чтобы приблизиться к разгадке.


Twin Mind 2: Extra f2p отличается глубоко проработанным сюжетом и интригующими персонажами. Каждый этап игры насыщен событиями и развитием истории, предоставляя игрокам множество возможностей для детективной работы. Игра обещает не только увлекательное времяпровождение, но и вызов вашим аналитическим способностям. Подготовьтесь к путешествию, полному загадок и тайн, где каждый ваш шаг приближает к раскрытию загадочного дела.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Twin Mind 2: Extra f2p (Мод, Много денег) 1.0.17 взлом

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Скачать Twin Mind 2: Extra f2p (Мод, Много денег) 676 Мб Ссылка 2 676 Мб

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Отзывы о Twin Mind 2: Extra f2p (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Анна
Гость Анна 25 мая 2024 21:00
Любимый вид игры...Хочется побольше таких на вашем сайте))))Спасибо)
+1
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