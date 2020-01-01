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My Hamster Story (Мод, Бесплатные награды)

My Hamster Story (Мод, Бесплатные награды) 7.1.0

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Версия:
7.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MOBIBRAIN TECHNOLOGY PTE. LTD.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 288 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63
Скриншоты
Описание

My Hamster Story — это очаровательная головоломка, где игроки погружаются в мир уютных хомяков с задачей восстановления и развития торгового центра. Графика игры выполнена в милом дизайне, а персонажи выглядят потешными и привлекают внимание своей необычной внешностью и характерами. Изначально торговый центр был построен и успешно функционировал, но после неудачи закрылся на долгий срок. Теперь, когда вы взялись за управление, есть шанс не только возродить его, но и сделать лучше, чем когда-либо.


В игре My Hamster Story основной акцент сделан на развитие и улучшение каждого аспекта торгового центра. Игроки занимаются ремонтом старых магазинов, открытием новых торговых точек, а также запуском развлекательных и общественных зон. Можно установить различные декоративные элементы, что придаёт уникальность каждому уголку вашего центра.


Кроме того, игра включает в себя элементы головоломок в стиле "совмещение одинакового", где игрокам предстоит сочетать элементы на игровом поле для выполнения заданий и прогресса в развитии. Это добавляет динамизма в процесс управления и делает игру более интерактивной.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Драгоценный камень всегда увеличивается

Примечание:

1. Первый раз после игры загрузите внутриигровой патч. Перезапустите игру/приложение один раз.

2. Включите мод в меню.

3. Начните тратить деньги в таких вещах, как магазин или призыв.

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Скачать My Hamster Story (Мод, Бесплатные награды) v7.1.0 MOD APK

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Скачать My Hamster Story (Мод, Бесплатные награды) 288 Мб Ссылка 2 288 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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