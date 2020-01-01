My Hamster Story — это очаровательная головоломка, где игроки погружаются в мир уютных хомяков с задачей восстановления и развития торгового центра. Графика игры выполнена в милом дизайне, а персонажи выглядят потешными и привлекают внимание своей необычной внешностью и характерами. Изначально торговый центр был построен и успешно функционировал, но после неудачи закрылся на долгий срок. Теперь, когда вы взялись за управление, есть шанс не только возродить его, но и сделать лучше, чем когда-либо.
В игре My Hamster Story основной акцент сделан на развитие и улучшение каждого аспекта торгового центра. Игроки занимаются ремонтом старых магазинов, открытием новых торговых точек, а также запуском развлекательных и общественных зон. Можно установить различные декоративные элементы, что придаёт уникальность каждому уголку вашего центра.
Кроме того, игра включает в себя элементы головоломок в стиле "совмещение одинакового", где игрокам предстоит сочетать элементы на игровом поле для выполнения заданий и прогресса в развитии. Это добавляет динамизма в процесс управления и делает игру более интерактивной.
- Меню модов
- Драгоценный камень всегда увеличивается
Примечание:
1. Первый раз после игры загрузите внутриигровой патч. Перезапустите игру/приложение один раз.
2. Включите мод в меню.
3. Начните тратить деньги в таких вещах, как магазин или призыв.
Скачать My Hamster Story (Мод, Бесплатные награды) v7.1.0 MOD APK
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