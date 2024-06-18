Home Rescue: Blast & Collect - С Home Rescue Дженни может перейти к следующему приключению: помочь отремонтировать поместье в соответствии с их дизайном. Цель проста: найти свои мечты в умопомрачительном опыте. Просто очистите некоторые задачи, чтобы начать. Не забывайте использовать время с умом, чтобы закончить все проекты, или у вас будет все меньше и меньше времени для себя!





С Home Rescue вас ждет уникальный, неповторимый опыт. Будь частью этого! Вы можете создать дом своей мечты, проживать каждый день на полную катушку и оказывать неизгладимое влияние на миллионы людей благодаря невероятной силе вдохновения Дженни! Постройте все это сами или наймите эксперта, который знает, как воплотить ваши мечты в жизнь в режиме реального времени.