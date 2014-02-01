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Racing Master - Car Race 3D (Мод, Много денег)

Racing Master - Car Race 3D (Мод, Много денег) 1.5.5

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Botanica Global
Версия:
1.5.5
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 146 Мб
id приложения:
com.bc10.car.race.master.game3d.simulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
702

Racing Master - увлекательная гоночная игра от издательства Botanica Global. Вас ожидают захватывающие гонки на спортивных автомобилях с яркой 3D-графикой и разнообразными трассами. В игре предоставлена возможность соревноваться с другими игроками, переживая захватывающие моменты на трассе.


Состязания требуют высокой мастерства и навыков вождения, и именно ваша умелая рука и стратегия помогут вам одерживать победы. В "гонке" вы должны полагаться на собственные способности, чтобы стать лучшим гонщиком, и не стоит рассчитывать только на внешнюю помощь.


Если вы ищете адреналиновые гонки и готовы сразиться с соперниками, то "Racing Master" предоставит вам возможность погрузиться в мир гоночных соревнований и доказать, что вы настоящий мастер гонок. Готовьтесь к захватывающим испытаниям на трассе!


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченная валюта

 Теги темы: Много денег

Скачать Racing Master - Car Race 3D (Мод, Много денег) 1.5.5 взлом

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Скачать Racing Master - Car Race 3D (Мод, Много денег) 146 Мб Ссылка 2 146 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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