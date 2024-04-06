android-1.ru / Игры / Головоломки / Merge & Farm: Merging Game (Мод, Много денег)
Merge & Farm: Merging Game (Мод, Много денег)

Merge Dale: Farm Adventure 1.35.157

Много денег
1
3
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.35.157
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AppLife Limited
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 306
Скриншоты
Описание

Merge & Farm - это увлекательная игра, которая объединяет элементы фермерской симуляции и механику слияния объектов. В этой игре вы возьмете на себя роль племянницы игрока и поможете своей бабушке восстановить ферму после катастрофы, вызванной бурей.


Ферма была серьезно повреждена, и большая часть сельскохозяйственных продуктов была уничтожена. Теперь на вас лежит ответственность за восстановление фермы и превращение ее в процветающее место. Ваша цель - объединять различные объекты и ресурсы, чтобы создавать новые, более ценные предметы и улучшать свою ферму.


Игра предлагает увлекательные задачи и вызовы, а также возможность развивать ферму и наблюдать, как она становится все более процветающей. Merge & Farm позволяет вам принять участие в захватывающем процессе восстановления фермы и превращения ее в истинное сельское царство.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель заработка денег
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Merge & Farm: Merging Game (Мод, Много денег) v1.35.157 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Merge & Farm: Merging Game (Мод, Много денег) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Pancake Tower Decorating (Мод, Без рекламы)
Pancake Tower Decorating (Мод, Без рекламы)
Version: 7.0
Magic School Renovation (Мод, Бесплатные награды)
Magic School Renovation (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.16.143
Square Valley
Square Valley
Version: 1.0.23
Cube Blast Journey (Мод, Много денег)
Cube Blast Journey (Мод, Много денег)
Version: 3.80.5068
Можете ли вы побег 100 комната (Мод, Много подсказок)
Можете ли вы побег 100 комната (Мод, Много подсказок)
Version: 1.7
Merge Project: Makeover Story (Мод, Много бриллиантов)
Merge Project: Makeover Story (Мод, Много бриллиантов)
Version: 1.0.32
Unfold Головоломка Побег Квест (Мод, Много подсказок)
Unfold Головоломка Побег Квест (Мод, Много подсказок)
Version: 1.1
Match Tile Scenery (Мод, Много денег)
Match Tile Scenery (Мод, Много денег)
Version: 1.34.1

Отзывы о Merge & Farm: Merging Game (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив