Описание

Merge & Farm - это увлекательная игра, которая объединяет элементы фермерской симуляции и механику слияния объектов. В этой игре вы возьмете на себя роль племянницы игрока и поможете своей бабушке восстановить ферму после катастрофы, вызванной бурей.





Ферма была серьезно повреждена, и большая часть сельскохозяйственных продуктов была уничтожена. Теперь на вас лежит ответственность за восстановление фермы и превращение ее в процветающее место. Ваша цель - объединять различные объекты и ресурсы, чтобы создавать новые, более ценные предметы и улучшать свою ферму.





Игра предлагает увлекательные задачи и вызовы, а также возможность развивать ферму и наблюдать, как она становится все более процветающей. Merge & Farm позволяет вам принять участие в захватывающем процессе восстановления фермы и превращения ее в истинное сельское царство.