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Шарики Кошка: Bubble Shooter (Мод, Неограниченная жизнь)

Шарики Кошка: Bubble Shooter (Мод, Неограниченная жизнь) 4.3.4

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Версия:
4.3.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Party Happy Games
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
670
Скриншоты
Описание

Space Cats Pop - представляет собой забавную и цветастую игру "три в ряд", где игроки могут погрузиться в космические приключения вместе с милыми космическими котами. В игре вы будете стрелять цветными шариками, чтобы соединять их в ряды по три и более одинаковых, чтобы очистить игровое поле и пройти уровень.


Геймплей игры прост и одновременно захватывающий, подходящий для всех возрастов и уровней мастерства. "Space Cats Pop" предлагает расслабляющий опыт без сложной сюжетной линии, что делает её идеальной для тех, кто ищет ненапряженное, но увлекательное развлечение.


С красочной графикой и симпатичными персонажами, "Space Cats Pop" приглашает игроков в космос, где они будут противостоять злым силам и стараться поддерживать мир в галактике. Если вы ищете игру, которая сочетает элементы пазла и стрельбы с легкостью и весельем, то "Space Cats Pop" - отличный выбор, чтобы приятно провести время.


Информация о модах

Неограниченная жизнь

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Скачать Шарики Кошка: Bubble Shooter (Мод, Неограниченная жизнь) v4.3.4 MOD APK

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