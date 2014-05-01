Crazy SuperMarket — это милый и забавный проект, в котором игроки погружаются в захватывающий мир управления супермаркетом, сочетающий элементы головоломки и симулятора. Главный герой всегда мечтал открыть собственный супермаркет, и теперь его мечта сбылась. Однако, отсутствие опыта вызывает у него беспокойство, и здесь на помощь приходят игроки, чтобы помочь ему справиться с новыми задачами.





Игроки получают возможность творчески подходить к управлению супермаркетом: выполнять разнообразные задания, коллекционировать и декорировать магазин, планировать пространство и общаться с клиентами. Свобода творчества и множество доступных опций делают игру увлекательной и разнообразной.





Crazy SuperMarket предлагает спокойное и интересное времяпрепровождение, идеально подходящее для тех, кто ищет расслабляющую, но увлекательную игру. В процессе игры вам предстоит развивать магазин, привлекать клиентов и справляться с ежедневными задачами управления, делая ваш супермаркет лучшим в городе.