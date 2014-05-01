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Сумасшедший рынок: слияние (Мод, Много ресурсов)

Сумасшедший рынок: слияние (Мод, Много ресурсов) 1.5.14

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Версия:
1.5.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AUTUMN STUDIOS LIMITED
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4

Crazy SuperMarket — это милый и забавный проект, в котором игроки погружаются в захватывающий мир управления супермаркетом, сочетающий элементы головоломки и симулятора. Главный герой всегда мечтал открыть собственный супермаркет, и теперь его мечта сбылась. Однако, отсутствие опыта вызывает у него беспокойство, и здесь на помощь приходят игроки, чтобы помочь ему справиться с новыми задачами.


Игроки получают возможность творчески подходить к управлению супермаркетом: выполнять разнообразные задания, коллекционировать и декорировать магазин, планировать пространство и общаться с клиентами. Свобода творчества и множество доступных опций делают игру увлекательной и разнообразной.


Crazy SuperMarket предлагает спокойное и интересное времяпрепровождение, идеально подходящее для тех, кто ищет расслабляющую, но увлекательную игру. В процессе игры вам предстоит развивать магазин, привлекать клиентов и справляться с ежедневными задачами управления, делая ваш супермаркет лучшим в городе.


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Информация о модах

Много ресурсов

 Теги темы: Много денег

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Скачать Сумасшедший рынок: слияние (Мод, Много ресурсов) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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