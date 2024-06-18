House of Slendrina — это напряжённый хоррор от первого лица, который обещает подарить игрокам множество пугающих моментов и заставить их нервы натянуться до предела. Игра начинается с того, что главный герой приобретает старый дом на окраине, привлекаемый его низкой ценой и внешне приличным состоянием. Однако причиной низкой цены стали слухи о том, что в этом доме обитает что-то потустороннее.





Игроки погружаются в игру в момент, когда главный герой решает провести первую ночь в новом доме, игнорируя все предупреждения и суеверия. Но очень скоро он осознает, что совершил фатальную ошибку. Ночью он сталкивается с необъяснимыми явлениями и понимает, что дом действительно населен злыми силами, которые не рады его присутствию.





Задача игрока — найти способ выбраться из этого дома-ловушки, избегая встречи с ужасной Слендриной, которая будет преследовать его на каждом шагу. Игра предлагает множество головоломок и скрытых угроз, которые нужно преодолеть, чтобы выжить. Атмосферные звуки, криповая графика и неожиданные пугающие моменты делают "House of Slendrina" идеальным выбором для всех поклонников жанра хоррор. Готовьтесь к тому, что ваше мужество и логика будут испытаны в этой мрачной и напряжённой игре.