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House of Slendrina (Мод, много денег)

House of Slendrina (Мод, много денег) 1.5

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Версия:
1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
DVloper
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9

House of Slendrina — это напряжённый хоррор от первого лица, который обещает подарить игрокам множество пугающих моментов и заставить их нервы натянуться до предела. Игра начинается с того, что главный герой приобретает старый дом на окраине, привлекаемый его низкой ценой и внешне приличным состоянием. Однако причиной низкой цены стали слухи о том, что в этом доме обитает что-то потустороннее.


Игроки погружаются в игру в момент, когда главный герой решает провести первую ночь в новом доме, игнорируя все предупреждения и суеверия. Но очень скоро он осознает, что совершил фатальную ошибку. Ночью он сталкивается с необъяснимыми явлениями и понимает, что дом действительно населен злыми силами, которые не рады его присутствию.


Задача игрока — найти способ выбраться из этого дома-ловушки, избегая встречи с ужасной Слендриной, которая будет преследовать его на каждом шагу. Игра предлагает множество головоломок и скрытых угроз, которые нужно преодолеть, чтобы выжить. Атмосферные звуки, криповая графика и неожиданные пугающие моменты делают "House of Slendrina" идеальным выбором для всех поклонников жанра хоррор. Готовьтесь к тому, что ваше мужество и логика будут испытаны в этой мрачной и напряжённой игре.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать House of Slendrina (Мод, много денег) 1.5 взлом

Можно скачать версию "1.4.1", новая версия скоро появится!


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Скачать House of Slendrina (Мод, много денег) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

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