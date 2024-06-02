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2 THE MOON (Мод, Без рекламы)

2 THE MOON (Мод, Без рекламы) 1.17

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
VOODOO
Версия:
1.17
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2

2 THE MOON — это увлекательная и динамичная мобильная игра от разработчиков VOODOO, известных своими забавными и нестандартными проектами. Игра сочетает в себе элементы экономического симулятора с игровым процессом, основанным на навыках и реакции. Главный герой — символичная фигура, которая перемещается по виртуальной "финансовой диаграмме", стараясь поймать рост и избежать падений стоимости активов.


Игровой процесс "2 THE MOON" наполнен отсылками к популярным мемам и реальным событиям, что придает игре особый колорит и делает ее интересной не только для любителей финансов, но и для широкой аудитории. Графика игры, хотя и проста, выполнена в узнаваемом стиле VOODOO, что делает ее легко узнаваемой и понятной для игроков всех возрастов.


Помимо базового геймплея, в игре предусмотрены различные бонусы и множители, которые игроки могут "поражать", продвигаясь по диаграмме. Эти элементы предоставляют игрокам возможность ускорить свой прогресс и приобрести различные предметы роскоши, а также открывать новые скины для персонажа. Она обещает не только весело провести время, но и предложить увлекательный вызов своим уникальным подходом к игровому процессу, что определенно найдет отклик у многих пользователей.


Скриншоты

Информация о модах

Без рекламы

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Скачать 2 THE MOON (Мод, Без рекламы) 1.17 взлом

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Скачать 2 THE MOON (Мод, Без рекламы) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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