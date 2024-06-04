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Elon Game - Crypto Meme (Мод, Скорость)

Elon Game - Crypto Meme (Мод, Скорость) 1.3.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Realis
Версия:
1.3.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.realis.elon.nft.token
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
16

Elon Game - Crypto Meme — это уникальная и креативная игра, вдохновленная эксцентричным миллиардером Илоном Маском. Если вы восхищаетесь этим выдающимся предпринимателем и его смелыми идеями, эта игра обязательно привлечет ваше внимание. Разработанная с участием Маска, она стала одной из самых инновационных игр на рынке видеоигр.


В Elon Game - Crypto Meme игрокам предстоит выполнять разнообразные квесты, которые включают в себя элементы слияния, доминирования и завоевания вселенной. Главной особенностью игры является использование собственной армии мемов Маска, которые помогут вам достичь ваших целей. Игроки будут развивать свою армию мемов, стратегически использовать их уникальные способности и покорять новые территории в захватывающем космическом приключении.


Эта игра предлагает не только увлекательный геймплей, но и множество отсылок к реальным достижениям и идеям Илона Маска, добавляя ей особую привлекательность для его поклонников. Она сочетает в себе юмор, стратегию и инновации, предоставляя игрокам возможность почувствовать себя частью безумных и амбициозных проектов одного из самых известных миллиардеров современности.


Скриншоты

Информация о модах

Высокоскоростной

Скачать Elon Game - Crypto Meme (Мод, Скорость) 1.3.0 взлом

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Скачать Elon Game - Crypto Meme (Мод, Скорость)
110 Мб
Ссылка 2
110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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