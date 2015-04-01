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2248 - головоломки числами (Мод, Много бриллиантов)

2248 - головоломки числами (Мод, Много бриллиантов) 363

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2
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Inspired Square FZE
Версия:
363
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
com.inspiredsquare.jupiter
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
899

2248: Number Game 2048 игра-головоломка - одна из лучших реалистичных и лучших мини-игр с элегантным дизайном игры. Вы хотите играть в лучшую игру-головоломку, которая обостряет ваш ум? А также, вы хотите проверить свои навыки и мозг? Тогда эта игра-головоломка 2248: Number - лучшая игра для вас. Здесь, в этой игре, как игрок, ваша главная цель состоит в том, чтобы объединить или соединить блоки с одинаковыми номерами, чтобы они объединились в более высокий номер.


Играя в эту игру, каждый игрок может играть в эту игру с логическим мышлением и пройти все уровни. Каждый игрок может получить удовольствие, играя в эту фантастическую новую игру-головоломку. А также эта игра не только доставляет удовольствие каждому игроку, но и, играя в эту игру, каждый игрок одновременно улучшает свою память, уровень концентрации и рефлексы. В основном каждый игрок может стать зависимым от этого типа игры. Каждый игрок может играть в эту игру, перемещая одинаковые числа в восьми направлениях от исходной позиции, то есть вверх, вниз, вправо, влево или по диагонали, чтобы объединить их. А также получить более высокие числа, когда вы связываете несколько одинаковых чисел вместе. Кроме того, вы должны включать числа, чтобы продолжать получать максимально возможные числа.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов

 Теги темы: Много кристаллов

Скачать 2248 - головоломки числами (Мод, Много бриллиантов) 363 взлом

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Скачать 2248 - головоломки числами (Мод, Много бриллиантов) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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