2248: Number Game 2048 игра-головоломка - одна из лучших реалистичных и лучших мини-игр с элегантным дизайном игры. Вы хотите играть в лучшую игру-головоломку, которая обостряет ваш ум? А также, вы хотите проверить свои навыки и мозг? Тогда эта игра-головоломка 2248: Number - лучшая игра для вас. Здесь, в этой игре, как игрок, ваша главная цель состоит в том, чтобы объединить или соединить блоки с одинаковыми номерами, чтобы они объединились в более высокий номер.





Играя в эту игру, каждый игрок может играть в эту игру с логическим мышлением и пройти все уровни. Каждый игрок может получить удовольствие, играя в эту фантастическую новую игру-головоломку. А также эта игра не только доставляет удовольствие каждому игроку, но и, играя в эту игру, каждый игрок одновременно улучшает свою память, уровень концентрации и рефлексы. В основном каждый игрок может стать зависимым от этого типа игры. Каждый игрок может играть в эту игру, перемещая одинаковые числа в восьми направлениях от исходной позиции, то есть вверх, вниз, вправо, влево или по диагонали, чтобы объединить их. А также получить более высокие числа, когда вы связываете несколько одинаковых чисел вместе. Кроме того, вы должны включать числа, чтобы продолжать получать максимально возможные числа.