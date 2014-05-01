LUNA The Shadow Dust — это великолепный квест, который погружает игроков в полностью анимированную историю о приключениях мальчика, отправившегося на поиски забытого воспоминания. Это воспоминание скрыто в глубине странного, но невероятно притягательного измерения.





Игра выделяется своей прекрасной визуальной составляющей и изысканным музыкальным сопровождением, которые вместе создают уникальную атмосферу. Сюжет наполнен интересными событиями, неожиданными открытиями и встречами с прошлым, что делает каждое прохождение увлекательным и непредсказуемым.





Классическая подача и механика игры обеспечивают превосходный геймплей, который обязательно понравится поклонникам жанра. LUNA The Shadow Dust — это не просто игра, а доброе и захватывающее приключение, которое обязательно стоит испытать всем любителям качественных квестов и интересных историй.