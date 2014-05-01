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LUNA The Shadow Dust (Полная версия)

LUNA The Shadow Dust (Полная версия) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Application Systems Heidelberg
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 909 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10

LUNA The Shadow Dust — это великолепный квест, который погружает игроков в полностью анимированную историю о приключениях мальчика, отправившегося на поиски забытого воспоминания. Это воспоминание скрыто в глубине странного, но невероятно притягательного измерения.


Игра выделяется своей прекрасной визуальной составляющей и изысканным музыкальным сопровождением, которые вместе создают уникальную атмосферу. Сюжет наполнен интересными событиями, неожиданными открытиями и встречами с прошлым, что делает каждое прохождение увлекательным и непредсказуемым.


Классическая подача и механика игры обеспечивают превосходный геймплей, который обязательно понравится поклонникам жанра. LUNA The Shadow Dust — это не просто игра, а доброе и захватывающее приключение, которое обязательно стоит испытать всем любителям качественных квестов и интересных историй.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать LUNA The Shadow Dust (Полная версия) 909 Мб Ссылка 2 909 Мб

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