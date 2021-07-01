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Colossal Cave 3D (Полная версия)

Colossal Cave 3D (Полная версия) 1.0.166

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Требования:
Android
Разработчик:
Cygnus Entertainment
Версия:
1.0.166
Категория:
Платные / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
com.cygnusentertainment.colossalcave3d
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
4

Colossal Cave 3D — это современная интерпретация классической текстовой приключенческой игры, трансформированная в захватывающий трёхмерный квест. Этот проект воплощает в себе труд и творчество множества талантливых разработчиков, которые превратили простую игру в захватывающее приключение для любителей исследования пещер и решения головоломок.


Игра предлагает игрокам погрузиться в мир, где каждая локация уникальна и полна тайн. Исследование пещер в Colossal Cave 3D сопровождается рядом задач и головоломок, которые требуют от игроков не только логики, но и креативного подхода к решению проблем. Игра построена таким образом, что однообразие отсутствует: каждый элемент, каждая загадка требует индивидуального подхода и может иметь несколько путей решения.


Фанаты жанра оценят глубину и сложность геймплея, который ставит перед ними настоящие испытания. В ней игрокам предстоит не просто следовать за сюжетом, но и активно участвовать в формировании истории через свои действия и выборы. Сбор улик и разгадывание тайн позволяет глубже погрузиться в загадочный и интригующий мир игры.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия 

Скачать Colossal Cave 3D (Полная версия) 1.0.166 взлом

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Скачать Colossal Cave 3D (Полная версия) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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