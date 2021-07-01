The White Crocodile — это напряженная и мистическая короткометражка, которая рассказывает о драматическом побеге Агунга и Арипа из деревни Южный Мераунг. После того как няня-каннибал уничтожает их автомобиль, они вынуждены бежать на лодке, рассчитывая укрыться от угрозы. Однако, когда они думают, что опасность позади, на их пути появляется новая — Белый крокодил-оборотень.





Путешествие по реке, которое должно было быть путем к спасению, превращается в жуткую борьбу за выживание. Агунг и Арип быстро понимают, что вода скрывает не меньшую угрозу, чем та, от которой они бежали. Белый крокодил, по легендам обладающий сверхъестественными способностями, следует за ними, скользя между темными волнами реки. Эта встреча ставит под угрозу не только их физическую безопасность, но и психологическое состояние.





История достигает кульминации, когда Агунг и Арип, исчерпав все силы, должны принять решение, которое определит исход их побега. Смогут ли они перехитрить или победить крокодила, или же река станет их последним пристанищем? The White Crocodile представляет собой напряженное повествование о выживании, вере и страхе перед неизвестным, где каждый момент может стать решающим.