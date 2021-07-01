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Backrooms Found Footages (Полная версия)

Backrooms Found Footages (Полная версия) 1.4.4.6.4.9.5.4

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Games Core Studios
Версия:
1.4.4.6.4.9.5.4
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 321 Мб
id приложения:
com.GamesCoreStudios.BackroomsFoundFootages
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
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Комментарии:
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Просмотров:
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Backrooms Found Footages представляет собой игру в жанре ужасов, где игроки погружаются в мрачные и зловещие подсобные комнаты, известные в интернет-фольклоре как "Подсобки". Этот мир, который похоже имеет бесконечные размеры, наполнен не только забытыми и заброшенными помещениями, но и неизвестными угрозами, скрывающимися в их тени. Основная задача игрока — исследовать различные уровни этих мистических комнат, каждый из которых предлагает уникальные вызовы и способы избежать опасностей.


Игра умело использует элементы "found footage" или "найденных записей", предоставляя игрокам доступ к видеоматериалам, оставленным предыдущими посетителями Подсобок. Эти записи не только добавляют глубину и реализм к атмосфере игры, но и помогают игрокам понять потенциальные угрозы и решения, которые помогли другим выжить в этом странном и опасном месте.


Основная атмосфера в Backrooms Found Footages насыщена чувством изоляции и покинутости. Игроки будут ощущать давящее одиночество и постоянный страх, находясь в окружении старых влажных ковров, насыщенного желтого освещения и постоянного гудения флуоресцентных ламп. Реальность игры стирает границы, вводя участников в мир, где каждый шаг может оказаться последним. Вам предстоит найти путь наружу или остаться здесь навсегда, пытаясь не потерять рассудок среди шестисот миллионов квадратных миль лабиринта однообразных комнат. Только самые храбрые и находчивые смогут найти выход и раскрыть тайны, скрытые в Подсобках.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать Backrooms Found Footages (Полная версия) 1.4.4.6.4.9.5.4 взлом

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