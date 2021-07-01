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Welcome to Kalimedi (Полная версия)

Welcome to Kalimedi (Полная версия) 1.2.3

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CiihuyCom
Версия:
1.2.3
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.CiihuyCom.WelcometoKalimedi
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
0

Welcome to Kalimedi — это атмосферная игра в жанре ужасов, которая забирает игроков в мрачные и неизведанные глубины станции Калимеди. История начинается с таинственного исчезновения Агунга, сотрудника исследовательской станции, расположенной в отдаленной и труднодоступной области. Арип, его друг и коллега, бросает вызов неизвестному, чтобы разгадать, что же произошло.


В процессе поиска Агунга, Арип сталкивается с рядом загадочных и пугающих событий, которые происходят на станции. Игроки будут исследовать заброшенные лаборатории, склады и жилые помещения станции, сталкиваясь с разгадками, которые требуют не только интеллектуального вложения, но и подготовки к неожиданным страшным моментам. С помощью найденных подсказок, дневников и других материалов, Арип и игроки постепенно собирают картину происходящего, раскрывая ужасающую правду за экспериментами, проводимыми на станции.


Игра Welcome to Kalimedi заставляет игроков не только бороться с возрастающим чувством ужаса, но и принимать сложные решения, которые влияют на развитие сюжета и исход игры. Каждое решение может открыть новые, еще более темные тайны Калимеди или привести к фатальным последствиям. Игра предлагает погружение в суровую реальность, где научные амбиции становятся причиной трагедии, а исследование человеческого разума превращается в борьбу за выживание.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать Welcome to Kalimedi (Полная версия) 1.2.3 взлом

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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