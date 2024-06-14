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Blox Craft (Полная версия)

Blox Craft (Полная версия) 1.21

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Craft Build S
Версия:
1.21
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 502 Мб
id приложения:
ryco.bloxcraft
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
107

Blox Craft - это игра, которая привнесла множество увлекательных элементов в мир блоков и строительства. В ней вы найдете разнообразных животных-мобов, от автомобилей и самолетов до велосипедов и вертолетов. Эта игра отличается разнообразием транспортных средств и возможностей для передвижения по игровому миру.


Кроме того, Blox Craft предлагает разнообразные карты и локации, включая океанский блок, остров паркура, большой город и другие увлекательные места для исследования. Мини-игры и карты добавляют разнообразие и позволяют игрокам наслаждаться различными геймплейными опытами.


Если вы любите строительство и исследование, то она предоставит вам множество возможностей для творчества и приключений в мире блоков. Отправляйтесь в путешествие, стройте и развивайтесь в этой захватывающей игре!


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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