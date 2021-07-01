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Scary School Simulator (Полная версия)

Scary School Simulator (Полная версия) 2.0.3

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Требования:
Android 9
Разработчик:
Scary Creepy Pasta
Версия:
2.0.3
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 337 Мб
id приложения:
com.scp.scaryschoolsimulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
6

Scary School Simulator — это захватывающая игра в жанре ужасов, которая погружает игроков в мрачные коридоры таинственной школы. Главные героини, старшеклассницы Аканэ и её соседка Сакура, оказываются в школе, полной загадок и опасностей. Игрокам предстоит помочь им выжить и найти путь к спасению.


В школе обитают пугающие персонажи, такие как загадочная девушка, мрачный мужчина, зловещая бабушка и призрак учителя, который преследует героинь. Игроки могут взаимодействовать с друзьями, разыгрывать учителей, исследовать школу и искать ключи к побегу. Вас ждут различные задания, включая выживание среди зомби и посещение необычного литературного клуба.


Scary School Simulator предлагает богатый и атмосферный геймплей, полный неожиданных поворотов и напряжённых моментов. Игрокам нужно быть внимательными и осторожными, чтобы избежать опасностей и раскрыть все тайны этой жуткой школы. Исследуйте, взаимодействуйте и выживайте, чтобы выбраться из этого кошмара.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

 Теги темы: оригинал

Скачать Scary School Simulator (Полная версия) 2.0.3 взлом

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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