Scary School Simulator — это захватывающая игра в жанре ужасов, которая погружает игроков в мрачные коридоры таинственной школы. Главные героини, старшеклассницы Аканэ и её соседка Сакура, оказываются в школе, полной загадок и опасностей. Игрокам предстоит помочь им выжить и найти путь к спасению.





В школе обитают пугающие персонажи, такие как загадочная девушка, мрачный мужчина, зловещая бабушка и призрак учителя, который преследует героинь. Игроки могут взаимодействовать с друзьями, разыгрывать учителей, исследовать школу и искать ключи к побегу. Вас ждут различные задания, включая выживание среди зомби и посещение необычного литературного клуба.





Scary School Simulator предлагает богатый и атмосферный геймплей, полный неожиданных поворотов и напряжённых моментов. Игрокам нужно быть внимательными и осторожными, чтобы избежать опасностей и раскрыть все тайны этой жуткой школы. Исследуйте, взаимодействуйте и выживайте, чтобы выбраться из этого кошмара.