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The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней)

The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней) 1.12.19

2
0
Скачать (96 Мб)
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Версия:
1.12.19
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
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Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 506

"The Healing" - это захватывающая хоррор-история, представленная в виде мода с возможностью множества жизней, которая отправит вас в водоворот таинственных событий и ужасных открытий. Вы оказываетесь в групповом чате с семью незнакомцами, не имея представления, каким образом вы туда попали. Но ваше невинное любопытство быстро превращается в ужас, когда на сцену выходит доктор Кроу - зловещий незнакомец в маске чумного доктора.


На первый взгляд, ситуация кажется странной, но неопасной. Однако вещи быстро выходят из-под контроля, когда таинственные символы появляются в вашем доме, заставляя кровь стынуть в жилах. Жуткие видеозвонки и загадочные подсказки придают всему этому дополнительную дозу ужаса и напряжения.


В "The Healing" каждый шаг, каждое решение, принятое вами и вашими собеседниками в групповом чате, будет иметь значение и последствия. Готовьтесь к погружению в мрачный мир загадок и опасностей, где выяснение истины может стать последним вашим шансом на выживание.


Скриншоты

Информация о модах

1. Премиум-пакет

-> Разблокированы все галереи все медиафайлы

-> Разблокированы ссылки

-> Разблокированы заметки

-> Разблокированы премиум-выборы

-> Дополнительный контент

2. Неограниченное количество сердец (фиксированная ставка)

3. Неограниченное количество монет (фиксированная ставка)

4. Без рекламы


Инструкции: КАК АКТИВИРОВАТЬ ЧИТ (Пожалуйста, прочитайте внимательно)


1. Запустите apk и дождитесь завершения первоначальной загрузки.

2. Теперь заходим в профиль -> Transfer Save -> TransferSavegame.

3. Получите код и сохраните его где-нибудь. Вы также можете использовать код из своего предыдущего аккаунта, если он у вас есть

4. Теперь вернитесь в профиль -> Перенести Сохранить -> Введите код и введите свой код

5. Ваш предыдущий прогресс будет восстановлен со всеми покупками. Наслаждаться!

 Теги темы: Хоррор

Скачать The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней) 1.12.19 взлом

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Скачать The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней)


Комментарии (2)
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Мердан
Мердан 6 ноября 2022 18:04
Пожалуйста обновите последний версии
0
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Кирилл
Кирилл 26 октября 2022 14:31
Спасибо большое!!!! Играю на английском языке и жду с нетерпением следующего обновления мода, уже с шестым последним эпизодом!!!! 👍👍👍
+2
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