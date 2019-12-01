The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней) 1.12.19
"The Healing" - это захватывающая хоррор-история, представленная в виде мода с возможностью множества жизней, которая отправит вас в водоворот таинственных событий и ужасных открытий. Вы оказываетесь в групповом чате с семью незнакомцами, не имея представления, каким образом вы туда попали. Но ваше невинное любопытство быстро превращается в ужас, когда на сцену выходит доктор Кроу - зловещий незнакомец в маске чумного доктора.
На первый взгляд, ситуация кажется странной, но неопасной. Однако вещи быстро выходят из-под контроля, когда таинственные символы появляются в вашем доме, заставляя кровь стынуть в жилах. Жуткие видеозвонки и загадочные подсказки придают всему этому дополнительную дозу ужаса и напряжения.
В "The Healing" каждый шаг, каждое решение, принятое вами и вашими собеседниками в групповом чате, будет иметь значение и последствия. Готовьтесь к погружению в мрачный мир загадок и опасностей, где выяснение истины может стать последним вашим шансом на выживание.
Информация о модах
1. Премиум-пакет
-> Разблокированы все галереи все медиафайлы
-> Разблокированы ссылки
-> Разблокированы заметки
-> Разблокированы премиум-выборы
-> Дополнительный контент
2. Неограниченное количество сердец (фиксированная ставка)
3. Неограниченное количество монет (фиксированная ставка)
4. Без рекламы
Инструкции: КАК АКТИВИРОВАТЬ ЧИТ (Пожалуйста, прочитайте внимательно)
1. Запустите apk и дождитесь завершения первоначальной загрузки.
2. Теперь заходим в профиль -> Transfer Save -> TransferSavegame.
3. Получите код и сохраните его где-нибудь. Вы также можете использовать код из своего предыдущего аккаунта, если он у вас есть
4. Теперь вернитесь в профиль -> Перенести Сохранить -> Введите код и введите свой код
5. Ваш предыдущий прогресс будет восстановлен со всеми покупками. Наслаждаться!
Скачать The Healing - Horror Story (Мод, Много жизней) 1.12.19 взлом
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