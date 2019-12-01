"The Healing" - это захватывающая хоррор-история, представленная в виде мода с возможностью множества жизней, которая отправит вас в водоворот таинственных событий и ужасных открытий. Вы оказываетесь в групповом чате с семью незнакомцами, не имея представления, каким образом вы туда попали. Но ваше невинное любопытство быстро превращается в ужас, когда на сцену выходит доктор Кроу - зловещий незнакомец в маске чумного доктора.





На первый взгляд, ситуация кажется странной, но неопасной. Однако вещи быстро выходят из-под контроля, когда таинственные символы появляются в вашем доме, заставляя кровь стынуть в жилах. Жуткие видеозвонки и загадочные подсказки придают всему этому дополнительную дозу ужаса и напряжения.





В "The Healing" каждый шаг, каждое решение, принятое вами и вашими собеседниками в групповом чате, будет иметь значение и последствия. Готовьтесь к погружению в мрачный мир загадок и опасностей, где выяснение истины может стать последним вашим шансом на выживание.