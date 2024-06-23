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Time Hoppers (Мод, Много денег)

Time Hoppers (Мод, Много денег) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Milo Productions Inc.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

Time Hoppers — это увлекательный приключенческий проект с образовательным уклоном, который предлагает игрокам разнообразные захватывающие задачи и миссии. Игра рассчитана преимущественно на детскую аудиторию, но благодаря своему качественному исполнению и интересному содержанию она может привлечь и более старших игроков. В Time Hoppers нет никаких элементов, вызывающих тревогу у родителей, что делает её идеальным выбором для семейного времяпрепровождения.


Игрокам предстоит отправиться в путешествие через разные исторические эпохи, решая головоломки и выполняя задания, которые помогут им узнать больше о мире и его прошлом. Каждая миссия в игре наполнена полезной информацией и обучающими элементами, что способствует развитию знаний и умений у детей. Благодаря чистому и доброму игровому процессу, она станет отличным инструментом для образовательного и развлекательного времяпрепровождения.


Эта игра предлагает не только интересный геймплей, но и ценность для развития. Родители могут быть уверены, что их дети проводят время с пользой, узнавая новое и развивая свои навыки. Time Hoppers — это качественный и захватывающий проект, который стоит внимания всех любителей приключений и образовательных игр.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Для детей

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