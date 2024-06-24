My Hero Kitty - Idle RPG (Мод меню) 1.10
My Hero Kitty — это очаровательная и веселая приключенческая игра, погружающая игроков в первозданный волшебный мир, готовый к смелым сражениям с могучими героями-котенками. Эти отважные котята отправляются на военную миссию по защите своей родины, сочетая в себе аспекты экшена, стратегии и ролевой игры. Игровой процесс уникален и интересен для людей разных возрастов.
Действие игры разворачивается в мире, где кошки когда-то жили простой и беззаботной жизнью, но теперь их миром управляют антагонисты. Каждый герой-кот обладает своими уникальными способностями и характеристиками, что делает сражения разнообразными и захватывающими. Игрокам предстоит победить захватчиков и вернуть мир в свой мир, используя тактическое мышление и боевые навыки.
My Hero Kitty удачно сочетает в себе элементы приключений, стратегии и ролевой игры, предлагая игрокам захватывающий и динамичный игровой процесс. Погрузитесь в мир героических котят, сражайтесь с врагами и станьте защитником своего волшебного мира, вернув ему былое спокойствие и гармонию.
Информация о модах
- Мод меню
- Множитель урона
- Режим бога
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