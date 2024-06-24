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My Hero Kitty - Idle RPG (Мод меню)

My Hero Kitty - Idle RPG (Мод меню) 1.10

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Версия:
1.10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
POOM GAMES
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

My Hero Kitty — это очаровательная и веселая приключенческая игра, погружающая игроков в первозданный волшебный мир, готовый к смелым сражениям с могучими героями-котенками. Эти отважные котята отправляются на военную миссию по защите своей родины, сочетая в себе аспекты экшена, стратегии и ролевой игры. Игровой процесс уникален и интересен для людей разных возрастов.


Действие игры разворачивается в мире, где кошки когда-то жили простой и беззаботной жизнью, но теперь их миром управляют антагонисты. Каждый герой-кот обладает своими уникальными способностями и характеристиками, что делает сражения разнообразными и захватывающими. Игрокам предстоит победить захватчиков и вернуть мир в свой мир, используя тактическое мышление и боевые навыки.


My Hero Kitty удачно сочетает в себе элементы приключений, стратегии и ролевой игры, предлагая игрокам захватывающий и динамичный игровой процесс. Погрузитесь в мир героических котят, сражайтесь с врагами и станьте защитником своего волшебного мира, вернув ему былое спокойствие и гармонию.


Скриншоты

Информация о модах

  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать My Hero Kitty - Idle RPG (Мод меню) 1.10 взлом

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Скачать My Hero Kitty - Idle RPG (Мод меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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