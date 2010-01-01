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K.S. Room - Escape Games (Мод, Без рекламы)

K.S. Room - Escape Games (Мод, Без рекламы) 1.2010

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Версия:
1.2010
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10

K.S. Room - Escape Games — это красивый и необычный приключенческий проект, который предлагает игрокам сочетание головоломок и элементов хоррора. Действие игры разворачивается в сеттинге городской легенды о проклятой станции метро, куда отправляются геймеры, чтобы получить ответы и найти необходимое для своего подопечного.


Игра впечатляет симпатичной рисовкой и большой продолжительностью, предоставляя игрокам возможность насладиться интересным и харизматичным персонажами, а также многочисленными задачами. В процессе прохождения вам предстоит столкнуться с различными испытаниями и раскрывать секреты, спрятанные на таинственной станции.


K.S. Room - Escape Games станет прекрасным подарком для любителей жанра, предлагая увлекательный геймплей и захватывающее повествование. Здесь найдутся элементы, способные удовлетворить как фанатов головоломок, так и тех, кто ищет адреналин и напряжение от хоррор-сцен.


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Скачать K.S. Room - Escape Games (Мод, Без рекламы) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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