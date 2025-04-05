Описание

The Isle of Cats — это добрая, но не расслабляющая головоломка, где ты не просто двигаешь фигурки, а спасаешь волшебных котов с острова, которому грозит беда. Один корабль, ограниченная палуба и целая толпа уникальных кошачьих, которых нужно успеть разместить до прибытия зловещего незваного гостя. Каждый кот — это фигура, которую надо вписать в ограниченное пространство. И с каждым уровнем задача становится всё хитрее.





The Isle of Cats легко затягивает: уютная визуальная стилистика, добрый посыл и чёткий вызов логике. Тут нет времени залипать на красоту — нужно думать, поворачивать, комбинировать, пока корабль не тронулся. Игра дарит удовольствие от процесса, но и держит в тонусе, особенно когда нужно уместить последнего полосатого хвоста в уже забитую секцию. И да, здесь ты спасаешь котов — а значит, всё делаешь правильно.