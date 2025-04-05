android-1.ru / Игры / Головоломки / The Isle of Cats (Полная версия)
The Isle of Cats (Полная версия)

The Isle of Cats 1.0.2

Когда на кону пушистые жизни — даже головоломка превращается в спасательную операцию
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 10
Разработчик:
Dire Wolf Digital
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 221 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

The Isle of Cats — это добрая, но не расслабляющая головоломка, где ты не просто двигаешь фигурки, а спасаешь волшебных котов с острова, которому грозит беда. Один корабль, ограниченная палуба и целая толпа уникальных кошачьих, которых нужно успеть разместить до прибытия зловещего незваного гостя. Каждый кот — это фигура, которую надо вписать в ограниченное пространство. И с каждым уровнем задача становится всё хитрее.


The Isle of Cats легко затягивает: уютная визуальная стилистика, добрый посыл и чёткий вызов логике. Тут нет времени залипать на красоту — нужно думать, поворачивать, комбинировать, пока корабль не тронулся. Игра дарит удовольствие от процесса, но и держит в тонусе, особенно когда нужно уместить последнего полосатого хвоста в уже забитую секцию. И да, здесь ты спасаешь котов — а значит, всё делаешь правильно.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Isle of Cats (Полная версия) v1.0.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать The Isle of Cats (Полная версия) 221 Мб Ссылка 2 221 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
100 Doors 2025 (Мод, Без рекламы)
100 Doors 2025 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы)
Найди отличия – Головоломка (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.5
Tofu Run Remastered (Мод, Unlocked)
Tofu Run Remastered (Мод, Unlocked)
Version: 0.6
The Throne (Мод, Unlocked)
The Throne (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
The Last Game (Мод, Много душ)
The Last Game (Мод, Много душ)
Version: 1.5.2
The Exit 8 (Мод, Unlocked)
The Exit 8 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0
SaGa Emerald Beyond (Мод меню)
SaGa Emerald Beyond (Мод меню)
Version: 1.0.1
Saitan: The Indian Horror Game
Saitan: The Indian Horror Game
Version: 0.4.0122

Отзывы о The Isle of Cats (Полная версия)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив