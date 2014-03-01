Описание

SaGa Emerald Beyond – последняя отдельная часть легендарной франшизы, объединяющая лучшие элементы серии для создания уникального игрового процесса. В этом приключении вас ждут динамичные сражения с мерцающими комбо, где каждое принятое решение влияет на развитие сюжета. Исследуйте миры, населённые разнообразными расами – от монстров и роботов до вампиров – и окунитесь в историю, где ваши выборы и действия определяют личную судьбу героя.





Отправляйтесь в путешествие по 17 уникальным мирам Перекрестка, где вы можете следовать за рукой судьбы или прокладывать свой собственный путь. Откройте для себя удивительное разнообразие культур и ландшафтов – от густых лесов, где небоскрёбы сочетаются с природной зеленью, до загадочных миров, управляемых ведьмами или правящих вампирами. Каждый уголок этой вселенной дарит новые возможности и испытания, делая каждую битву и каждое решение незабываемыми.