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SaGa Emerald Beyond (Мод меню)

SaGa Emerald Beyond 1.0.1

Мод меню

Погрузитесь в мир эпической саги: разнообразие миров, битвы и судьбы через выборы
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

SaGa Emerald Beyond – последняя отдельная часть легендарной франшизы, объединяющая лучшие элементы серии для создания уникального игрового процесса. В этом приключении вас ждут динамичные сражения с мерцающими комбо, где каждое принятое решение влияет на развитие сюжета. Исследуйте миры, населённые разнообразными расами – от монстров и роботов до вампиров – и окунитесь в историю, где ваши выборы и действия определяют личную судьбу героя.


Отправляйтесь в путешествие по 17 уникальным мирам Перекрестка, где вы можете следовать за рукой судьбы или прокладывать свой собственный путь. Откройте для себя удивительное разнообразие культур и ландшафтов – от густых лесов, где небоскрёбы сочетаются с природной зеленью, до загадочных миров, управляемых ведьмами или правящих вампирами. Каждый уголок этой вселенной дарит новые возможности и испытания, делая каждую битву и каждое решение незабываемыми.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Полный APK бесплатно
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SaGa Emerald Beyond (Мод меню) v1.0.1 MOD APK

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