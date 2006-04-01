Aerofly FS Global 01.04.06.05
Откройте мир реалистичного полёта с точностью ПК‑симулятора на вашем мобильном устройстве
Aerofly FS Global — это реалистичный симулятор полёта, предлагающий невероятную точность и детализацию ПК‑класса на мобильном устройстве. Вы получите доступ к полностью интерактивным 3D‑кабинам с реалистичными системами управления, позволяющим ощутить себя настоящим пилотом. Выбирайте из множества воздушных судов — от современных авиалайнеров и бизнес‑джетов до боевых истребителей, вертолётов, планеров и пилотажных самолётов — и исследуйте небо с высочайшим уровнем реализма.
Путешествуйте по фотореалистичному ландшафту, охватывающему горные хребты, мегаполисы и бескрайние океаны, созданные на основе спутниковых снимков. Aerofly FS Global предлагает разнообразные погодные условия и режимы полёта для новичков и опытных пилотов, позволяя плавно адаптироваться к управлению и совершенствовать навыки. Захватывающий визуальный стиль и плавная оптимизация делают каждую миссию приятной, а постоянно расширяющаяся коллекция самолётов — поводом возвращаться в небо снова и снова.
- Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google).
Интернет необходим при первом запуске игры для загрузки кэша объемом 2 ГБ.
Скачать Aerofly FS Global (Мод, Бесплатные покупки) v01.04.06.05 MOD APK
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