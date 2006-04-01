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Aerofly FS Global (Мод, Бесплатные покупки)

Aerofly FS Global 01.04.06.05

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Откройте мир реалистичного полёта с точностью ПК‑симулятора на вашем мобильном устройстве
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Версия:
01.04.06.05
Требования:
Android 10
Разработчик:
Aerofly FS ( IPACS )
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Aerofly FS Global — это реалистичный симулятор полёта, предлагающий невероятную точность и детализацию ПК‑класса на мобильном устройстве. Вы получите доступ к полностью интерактивным 3D‑кабинам с реалистичными системами управления, позволяющим ощутить себя настоящим пилотом. Выбирайте из множества воздушных судов — от современных авиалайнеров и бизнес‑джетов до боевых истребителей, вертолётов, планеров и пилотажных самолётов — и исследуйте небо с высочайшим уровнем реализма.


Путешествуйте по фотореалистичному ландшафту, охватывающему горные хребты, мегаполисы и бескрайние океаны, созданные на основе спутниковых снимков. Aerofly FS Global предлагает разнообразные погодные условия и режимы полёта для новичков и опытных пилотов, позволяя плавно адаптироваться к управлению и совершенствовать навыки. Захватывающий визуальный стиль и плавная оптимизация делают каждую миссию приятной, а постоянно расширяющаяся коллекция самолётов — поводом возвращаться в небо снова и снова.


Информация о модах
  • Бесплатные покупки за реальные деньги (требуется интернет и авторизация в сервисах Google).

Интернет необходим при первом запуске игры для загрузки кэша объемом 2 ГБ.

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Aerofly FS Global (Мод, Бесплатные покупки) v01.04.06.05 MOD APK

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Скачать Aerofly FS Global (Мод, Бесплатные покупки) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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