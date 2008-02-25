Описание

Cat Restaurant: cooking game — это очаровательный симулятор ресторана, где вы управляете собственным рестораном, окружённым множеством кошек‑клиентов с милыми иллюстрациями. Вместе с вашим мускулистым питомцем‑шефом вы будете встречать пушистых гурманов, принимать их заказы и готовить аппетитные блюда, точно соответствующие их предпочтениям. Каждая кошка приносит уникальные вкусовые запросы и реакцию, превращая процесс обслуживания в увлекательную и расслабляющую игру.





По мере роста вашего бизнеса вы сможете расширять меню, улучшать кухонное оборудование и декор, создавая настоящую кулинарную империю. Новые рецепты и специальные ингредиенты открываются по мере продвижения, а разнообразные уровни сложности проверят вашу скорость и стратегию в приготовлении блюд. Cat Restaurant сочетает простое управление, яркий визуальный стиль и приятную атмосферу, превращая каждую сессию в праздник для любителей кошек и кулинарии.