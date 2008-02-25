Cat Restaurant: cooking game 1.0.4
Постройте кулинарную империю вместе с мускулистым котом и обслуживайте гурманов
Cat Restaurant: cooking game — это очаровательный симулятор ресторана, где вы управляете собственным рестораном, окружённым множеством кошек‑клиентов с милыми иллюстрациями. Вместе с вашим мускулистым питомцем‑шефом вы будете встречать пушистых гурманов, принимать их заказы и готовить аппетитные блюда, точно соответствующие их предпочтениям. Каждая кошка приносит уникальные вкусовые запросы и реакцию, превращая процесс обслуживания в увлекательную и расслабляющую игру.
По мере роста вашего бизнеса вы сможете расширять меню, улучшать кухонное оборудование и декор, создавая настоящую кулинарную империю. Новые рецепты и специальные ингредиенты открываются по мере продвижения, а разнообразные уровни сложности проверят вашу скорость и стратегию в приготовлении блюд. Cat Restaurant сочетает простое управление, яркий визуальный стиль и приятную атмосферу, превращая каждую сессию в праздник для любителей кошек и кулинарии.
- Меню модов
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество драгоценностей
- Высокий прирост опыта
- Неограниченное количество пропусков AD
- Неограниченные пропуска на предметы
- Неограниченные подсказки
Примечание: чтобы получить неограниченное количество предметов, их необходимо приобрести хотя бы один раз.
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