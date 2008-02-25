android-1.ru / Игры / Симуляторы / Cat Restaurant: cooking game (Мод, Много денег)
Cat Restaurant: cooking game (Мод, Много денег)

Cat Restaurant: cooking game 1.0.4

Мод менюМного монет

Постройте кулинарную империю вместе с мускулистым котом и обслуживайте гурманов
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PLAYBOM Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Cat Restaurant: cooking game — это очаровательный симулятор ресторана, где вы управляете собственным рестораном, окружённым множеством кошек‑клиентов с милыми иллюстрациями. Вместе с вашим мускулистым питомцем‑шефом вы будете встречать пушистых гурманов, принимать их заказы и готовить аппетитные блюда, точно соответствующие их предпочтениям. Каждая кошка приносит уникальные вкусовые запросы и реакцию, превращая процесс обслуживания в увлекательную и расслабляющую игру.


По мере роста вашего бизнеса вы сможете расширять меню, улучшать кухонное оборудование и декор, создавая настоящую кулинарную империю. Новые рецепты и специальные ингредиенты открываются по мере продвижения, а разнообразные уровни сложности проверят вашу скорость и стратегию в приготовлении блюд. Cat Restaurant сочетает простое управление, яркий визуальный стиль и приятную атмосферу, превращая каждую сессию в праздник для любителей кошек и кулинарии.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество драгоценностей
  • Высокий прирост опыта
  • Неограниченное количество пропусков AD
  • Неограниченные пропуска на предметы
  • Неограниченные подсказки

Примечание: чтобы получить неограниченное количество предметов, их необходимо приобрести хотя бы один раз.

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню, Много монет

Скачать Cat Restaurant: cooking game (Мод, Много денег) v1.0.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Cat Restaurant: cooking game (Мод, Много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Emergency Ambulance Simulator (Мод, Бесплатные покупки)
Emergency Ambulance Simulator (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.2.4
Alice And The Room (18+)
Alice And The Room (18+)
Version: 1
FEARCRAFT: The Broken Script
FEARCRAFT: The Broken Script
Version: 1.1
Endless ATC (Полная версия)
Endless ATC (Полная версия)
Version: 5.7.0
VanLife Симулятор (Мод меню)
VanLife Симулятор (Мод меню)
Version: 0.0.5
What in Hell is Bad? (Мод меню)
What in Hell is Bad? (Мод меню)
Version: 1.8.5
SpinCraft: Roguelike (Мод Меню)
SpinCraft: Roguelike (Мод Меню)
Version: 2.25.08
Deep Hole - Abyss Survivor (Мод Меню)
Deep Hole - Abyss Survivor (Мод Меню)
Version: 1.0.35

Отзывы о Cat Restaurant: cooking game (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив