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LUNA SONATA: Date With Vampire (Мод, Премиум выборы)

LUNA SONATA: Date With Vampire (Мод, Премиум выборы) 1.7.0

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Версия:
1.7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 770
Скриншоты
Описание

LUNA SONATA - это уникальная игра, предоставляющая игрокам возможность пережить необычные свидания с загадочными парнями. В этой игре история становится еще более интересной, когда вы узнаете, что ваши спутники - вампиры, которые сосут кровь.


Однако, помимо этого, игра также поднимает вопросы любви, свиданий и создания особенной свадебной истории мечты. Вы будете сталкиваться с различными ситуациями и вызовами, которые потребуют от вас принятия решений и преодоления трудностей, чтобы двигаться дальше в своей романтической истории. Ваш выбор будет играть важную роль в развитии сюжета и в конечном итоге приведет к завершению вашей истории.


LUNA SONATA предоставляет уникальный и захватывающий опыт, который погрузит вас в мистический мир романтики и фэнтези, где вы сможете создать свою собственную уникальную историю.



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 Теги темы: Новеллы

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