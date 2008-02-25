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FEARCRAFT: The Broken Script

FEARCRAFT: The Broken Script 1.1

Откройте жуткий мир FEARCRAFT: The Broken Script и испытайте суровое выживание в ужасе
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Petirdev
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 643 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

FEARCRAFT: The Broken Script — жуткая survival‑песочница, где рушится сама реальность. Вы начнёте своё путешествие на заброшенном корабле ужасов, окружённом искаженными биомами, собирая ресурсы, чтобы выжить и раскрыть древние тайны мира. Исследуйте зловещие руины, наполненные странными аномалиями, и остерегайтесь Обитателей Страха — существ, подстерегающих в темноте и готовых напасть в любой момент.


Система выживания предлагает добычу материалов, создание убежища и инструментов для защиты от ночных атак. По мере продвижения открываются новые области, где искаженная реальность меняет привычные правила и создаёт уникальные испытания. Каждый блок хранит подсказки о природе порчи, а динамическая физика усиливает ощущение тревоги и непредсказуемости.


Broken Script предлагает процедурно генерируемые локации и регулярные обновления, добавляющие секреты, опасных врагов и полезные предметы. Эта атмосферная хоррор‑песочница идеально подойдёт тем, кто ищет глубоко погружающий survival‑опыт с мистической атмосферой и постоянным чувством надвигающейся угрозы.


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