Описание

FEARCRAFT: The Broken Script — жуткая survival‑песочница, где рушится сама реальность. Вы начнёте своё путешествие на заброшенном корабле ужасов, окружённом искаженными биомами, собирая ресурсы, чтобы выжить и раскрыть древние тайны мира. Исследуйте зловещие руины, наполненные странными аномалиями, и остерегайтесь Обитателей Страха — существ, подстерегающих в темноте и готовых напасть в любой момент.





Система выживания предлагает добычу материалов, создание убежища и инструментов для защиты от ночных атак. По мере продвижения открываются новые области, где искаженная реальность меняет привычные правила и создаёт уникальные испытания. Каждый блок хранит подсказки о природе порчи, а динамическая физика усиливает ощущение тревоги и непредсказуемости.





Broken Script предлагает процедурно генерируемые локации и регулярные обновления, добавляющие секреты, опасных врагов и полезные предметы. Эта атмосферная хоррор‑песочница идеально подойдёт тем, кто ищет глубоко погружающий survival‑опыт с мистической атмосферой и постоянным чувством надвигающейся угрозы.