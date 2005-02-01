Idle Yokai Girl: Visual Novel (Мод Меню) 2.117.58
Погрузитесь в мир легендарных ёкай и расслабляющего кликер-экшена
Откройте для себя Idle Yokai Girl: Visual Novel Clicker Game — казуальную мобильную игру, созданную для поклонников кликеров, биседзё-игр и визуальных новелл. Наслаждайтесь непринужденным игровым процессом, который отлично снимает стресс и дарит минуты спокойного развлечения. Собирайте и выращивайте очаровательных девушек-йокай, каждая из которых оживает благодаря потрясающе детализированным иллюстрациям в высококачественном аниме-стиле.
Эта игра объединяет простой, интуитивно понятный геймплей с обширным повествованием, позволяя вам легко следить за развитием персонажей и исследовать их уникальные истории. Познакомьтесь с разнообразными девушками ёкай, вдохновлёнными легендами аякаси — от милых и элегантных до крутых и диких, каждая из которых обладает своим неповторимым очарованием. Настраивайте своих персонажей, выбирая визуально потрясающие костюмы, чтобы подчеркнуть их индивидуальность и сделать коллекцию ещё более уникальной.
Погрузитесь в увлекательный мир Idle Yokai Girl: Visual Novel Clicker Game и испытайте, как просто и приятно становится управлять персонажами, наслаждаясь каждым кликом и каждым моментом сказочной истории!
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