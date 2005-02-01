Описание

Neko Restaurant : Cat Tycoon предлагает вам захватывающее приключение, где главный герой, помогавший в пустующем ресторане своего дедушки, неожиданно получает шанс изменить свою жизнь. Всё начинается с появления на экране знаменитого шеф-повара Гордон Ньямсай, когда дедушка случайно рассказывает о своём прошлом сотрудничестве с легендарным мастером кухни. Скептически настроенный герой не мог и представить, что судьба готова преподнести ему такой шанс, и теперь его ожидает новое начало в мире ресторанного бизнеса.





Следуя совету дедушки, он решается попробовать свои силы и отправляется за работой – и, о чудо, его тут же нанимают на неполный рабочий день! Этот забавный и вдохновляющий сюжет превращается в уникальный симулятор, где каждая деталь способствует развитию навыков управления рестораном и позволяет окунуться в атмосферу кулинарных приключений. Neko Restaurant : Cat Tycoon – игра для тех, кто ищет свежие идеи, готов к экспериментам и хочет испытать удачу в мире, где даже самые неожиданные возможности могут изменить всё.