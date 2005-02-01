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Neko Restaurant : Cat Tycoon (Мод меню)

Neko Restaurant : Cat Tycoon (Мод меню) 1.0.6

Погрузитесь в мир ресторанного бизнеса с котами и удивительными поворотами судьбы
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Buff Studio Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 253 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Neko Restaurant : Cat Tycoon предлагает вам захватывающее приключение, где главный герой, помогавший в пустующем ресторане своего дедушки, неожиданно получает шанс изменить свою жизнь. Всё начинается с появления на экране знаменитого шеф-повара Гордон Ньямсай, когда дедушка случайно рассказывает о своём прошлом сотрудничестве с легендарным мастером кухни. Скептически настроенный герой не мог и представить, что судьба готова преподнести ему такой шанс, и теперь его ожидает новое начало в мире ресторанного бизнеса.


Следуя совету дедушки, он решается попробовать свои силы и отправляется за работой – и, о чудо, его тут же нанимают на неполный рабочий день! Этот забавный и вдохновляющий сюжет превращается в уникальный симулятор, где каждая деталь способствует развитию навыков управления рестораном и позволяет окунуться в атмосферу кулинарных приключений. Neko Restaurant : Cat Tycoon – игра для тех, кто ищет свежие идеи, готов к экспериментам и хочет испытать удачу в мире, где даже самые неожиданные возможности могут изменить всё.


Информация о модах

Меню, Неограниченная валюта

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Neko Restaurant : Cat Tycoon (Мод меню) 253 Мб Ссылка 2 253 Мб

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