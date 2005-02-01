Описание

В Dig it All - 3D Puzzle вам предстоит копать ямы и искать спрятанные сокровища в увлекательном 3D-мире. Насладитесь приятной и интуитивно понятной механикой копания, которая позволяет полностью расслабиться и насладиться процессом. Каждое ваше нажатие приближает вас к новым открытиям, превращая каждую яму в возможность найти долгожданное сокровище.





Погрузитесь в атмосферу спокойного исследования, где каждая копаная яма приносит удовлетворение и радость от процесса поиска. В этой игре нет спешки – копайте как можно больше, исследуйте подземные тайники и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным в мире Dig it All - 3D Puzzle, где каждая находка открывает новые горизонты и дарит ощущение настоящего приключения.