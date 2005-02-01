Dig it All - 3D Puzzle 0.1
Погрузитесь в мир расслабляющих приключений и поисков сокровищ
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nevar Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В Dig it All - 3D Puzzle вам предстоит копать ямы и искать спрятанные сокровища в увлекательном 3D-мире. Насладитесь приятной и интуитивно понятной механикой копания, которая позволяет полностью расслабиться и насладиться процессом. Каждое ваше нажатие приближает вас к новым открытиям, превращая каждую яму в возможность найти долгожданное сокровище.
Погрузитесь в атмосферу спокойного исследования, где каждая копаная яма приносит удовлетворение и радость от процесса поиска. В этой игре нет спешки – копайте как можно больше, исследуйте подземные тайники и наслаждайтесь каждым моментом, проведенным в мире Dig it All - 3D Puzzle, где каждая находка открывает новые горизонты и дарит ощущение настоящего приключения.
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