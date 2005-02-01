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Truck Simulator Indonesia (Мод, Много денег)

Truck Simulator Indonesia (Мод, Много денег) 1.0

Погрузитесь в мир грузоперевозок по экзотическим дорогам Индонезии
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Maleo
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 919 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

В Truck Simulator Indonesia (TRUCKSID) вы окунетесь в захватывающий опыт вождения грузовика, где реалистичная физика и детально проработанные пейзажи Индонезии создают атмосферу настоящего приключения. Каждая дорога, каждый поворот наполнены динамикой и адреналином, позволяя вам почувствовать весь драйв от управления мощной техникой на извилистых и живописных маршрутах. Эта игра сочетает в себе всё, что вам нравится в классических симуляторах, но теперь с особым индонезийским колоритом и уникальными деталями.


Каждое задание превращается в отдельное испытание, где навыки вождения и тактическое мышление становятся залогом успеха. Truck Simulator Indonesia предлагает вам испытать все тонкости грузоперевозок – от точного управления грузовиком до преодоления сложных маршрутов, демонстрируя высокую реалистичность и внимание к деталям. Приготовьтесь отправиться в путь, наслаждаясь прекрасной графикой и атмосферой, которая перенесет вас в самое сердце Индонезии, где каждый километр – это шаг к новым достижениям.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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