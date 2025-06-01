Описание

Life of a Mercenary — это интерактивный фэнтезийный текстовый роман, где ты берёшь на себя роль командира наёмников. Каждые 5 минут — новый контракт, дилемма, сражение или предательство. Ты можешь защищать королевства, шпионить для мятежников или просто следовать за золотом, не задавая лишних вопросов. История разворачивается в эпоху Великого турнира, но ты сам решаешь, кем станешь в этом мире — героем, убийцей или кем-то посередине.





Текст здесь — всё: больше 330 тысяч слов, никаких иллюстраций, только сюжет, выборы и воображение. Ты управляешь не только судьбой своего персонажа, но и всей наёмной компанией: набираешь бойцов, следишь за казной, вникаешь в политику. Решения влияют на всё — от репутации до того, кто предаст тебя в решающую ночь. Это книга, где ты не просто читаешь, а живёшь внутри. Готов к жизни, где меч — твой главный аргумент, а доверие стоит дороже короны?