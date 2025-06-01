Life of a Mercenary (Мод, Unlocked) 1.0.31
Золото, меч и выбор — стань легендой или продай клинок за монеты
Life of a Mercenary — это интерактивный фэнтезийный текстовый роман, где ты берёшь на себя роль командира наёмников. Каждые 5 минут — новый контракт, дилемма, сражение или предательство. Ты можешь защищать королевства, шпионить для мятежников или просто следовать за золотом, не задавая лишних вопросов. История разворачивается в эпоху Великого турнира, но ты сам решаешь, кем станешь в этом мире — героем, убийцей или кем-то посередине.
Текст здесь — всё: больше 330 тысяч слов, никаких иллюстраций, только сюжет, выборы и воображение. Ты управляешь не только судьбой своего персонажа, но и всей наёмной компанией: набираешь бойцов, следишь за казной, вникаешь в политику. Решения влияют на всё — от репутации до того, кто предаст тебя в решающую ночь. Это книга, где ты не просто читаешь, а живёшь внутри. Готов к жизни, где меч — твой главный аргумент, а доверие стоит дороже короны?
1. Разблокированные истории
2. Разблокировано отсутствие рекламы
3. Улучшенная статистика (обычная и золотая)
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.