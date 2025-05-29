Quarantine Gate 0.1.1
Сканируй прохожих, выявляй заражённых и не дай вирусу прорваться внутрь
Quarantine Gate — симулятор инспектора на границе карантинной зоны. Каждые пять минут ты сканируешь людей, проверяешь температуру, ищешь следы укусов и решаешь: пропустить или выгнать. Ошибка может стоить жизней — пропустишь заражённого, и вирус пойдёт дальше. Решения нужно принимать быстро, но внимательно: симптомов много, а поток людей не прекращается.
Есть ручной сканер, таблица симптомов и режим реального времени. Со временем добавляются новые болезни, мутации и усложняются условия: у людей появляются поддельные документы, скрытые признаки и попытки обмана. Прогресс сохраняется, каждое успешное решение приближает к следующей смене и улучшению оборудования. Можно играть офлайн, донат не обязателен. Если хочешь проверку на внимательность и моральную выдержку — Quarantine Gate справится с этим отлично.
Полная версия
Скачать Quarantine Gate v0.1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.