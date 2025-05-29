Описание

Quarantine Gate — симулятор инспектора на границе карантинной зоны. Каждые пять минут ты сканируешь людей, проверяешь температуру, ищешь следы укусов и решаешь: пропустить или выгнать. Ошибка может стоить жизней — пропустишь заражённого, и вирус пойдёт дальше. Решения нужно принимать быстро, но внимательно: симптомов много, а поток людей не прекращается.





Есть ручной сканер, таблица симптомов и режим реального времени. Со временем добавляются новые болезни, мутации и усложняются условия: у людей появляются поддельные документы, скрытые признаки и попытки обмана. Прогресс сохраняется, каждое успешное решение приближает к следующей смене и улучшению оборудования. Можно играть офлайн, донат не обязателен. Если хочешь проверку на внимательность и моральную выдержку — Quarantine Gate справится с этим отлично.