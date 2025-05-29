android-1.ru / Игры / Симуляторы / Quarantine Gate
Quarantine Gate

Quarantine Gate 0.1.1

Сканируй прохожих, выявляй заражённых и не дай вирусу прорваться внутрь
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Space Horse Play
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:15
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Quarantine Gateсимулятор инспектора на границе карантинной зоны. Каждые пять минут ты сканируешь людей, проверяешь температуру, ищешь следы укусов и решаешь: пропустить или выгнать. Ошибка может стоить жизней — пропустишь заражённого, и вирус пойдёт дальше. Решения нужно принимать быстро, но внимательно: симптомов много, а поток людей не прекращается.


Есть ручной сканер, таблица симптомов и режим реального времени. Со временем добавляются новые болезни, мутации и усложняются условия: у людей появляются поддельные документы, скрытые признаки и попытки обмана. Прогресс сохраняется, каждое успешное решение приближает к следующей смене и улучшению оборудования. Можно играть офлайн, донат не обязателен. Если хочешь проверку на внимательность и моральную выдержку — Quarantine Gate справится с этим отлично.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Quarantine Gate v0.1.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Quarantine Gate 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
SCARYCRAFT: The Silhouette (Мод, Без рекламы)
SCARYCRAFT: The Silhouette (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.25052025
Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы)
Horror In Zoo: Critters Escape (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Drone Simulator Realistic UAV (Мод, Без рекламы)
Drone Simulator Realistic UAV (Мод, Без рекламы)
Version: 0.69
Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы)
Carros Baixo Brasil (Мод, Без рекламы)
Version: 3.0.8
Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег)
Football Referee Simulator 3D (Мод, Много денег)
Version: 0.0.40
Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки)
Clothing Shop - Simulator Game (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.25
Haven & Journey (Мод меню)
Haven & Journey (Мод меню)
Version: 1.0.1
Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню)
Wild Kissing: Fantasy BL (Мод меню)
Version: 1.0.3

Отзывы о Quarantine Gate


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив