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Drone Simulator Realistic UAV (Мод, Без рекламы)

Drone Simulator Realistic UAV (Мод, Без рекламы) 0.69

Тренируй управление дроном в реалистичном 3D‑симуляторе с FPV-режимом
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Версия:
0.69
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Marcin Tuzel
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Drone Simulator Realistic 3D FPV — это симулятор полёта, в котором ты управляешь дроном от первого лица. Тренируй взлёты, посадки и манёвры в условиях, приближенных к реальности. Камера с видом от пилота даёт полное ощущение погружения: будто сам держишь пульт. Сценарии включают полёты в горах, над городами, в узких переулках — каждая ситуация требует точности и аккуратности.


Ты можешь оттачивать пилотаж и выполнять задания: фото и видеосъёмка, облёты зданий, разведка местности, симуляции доставки. По ходу тренировок улучшаешь навыки, открываешь новые карты и техники управления. Поддерживается игра на геймпаде, а обучение построено по принципу «от простого к сложному». Если хочешь освоить дроны без риска и затрат — эта игра станет твоим личным тренажёром.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Drone Simulator Realistic UAV (Мод, Без рекламы) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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