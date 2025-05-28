Drone Simulator Realistic UAV (Мод, Без рекламы) 0.69
Тренируй управление дроном в реалистичном 3D‑симуляторе с FPV-режимом
Drone Simulator Realistic 3D FPV — это симулятор полёта, в котором ты управляешь дроном от первого лица. Тренируй взлёты, посадки и манёвры в условиях, приближенных к реальности. Камера с видом от пилота даёт полное ощущение погружения: будто сам держишь пульт. Сценарии включают полёты в горах, над городами, в узких переулках — каждая ситуация требует точности и аккуратности.
Ты можешь оттачивать пилотаж и выполнять задания: фото и видеосъёмка, облёты зданий, разведка местности, симуляции доставки. По ходу тренировок улучшаешь навыки, открываешь новые карты и техники управления. Поддерживается игра на геймпаде, а обучение построено по принципу «от простого к сложному». Если хочешь освоить дроны без риска и затрат — эта игра станет твоим личным тренажёром.
Взлом скорости, без рекламы.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.