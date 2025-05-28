Описание

Drone Simulator Realistic 3D FPV — это симулятор полёта, в котором ты управляешь дроном от первого лица. Тренируй взлёты, посадки и манёвры в условиях, приближенных к реальности. Камера с видом от пилота даёт полное ощущение погружения: будто сам держишь пульт. Сценарии включают полёты в горах, над городами, в узких переулках — каждая ситуация требует точности и аккуратности.





Ты можешь оттачивать пилотаж и выполнять задания: фото и видеосъёмка, облёты зданий, разведка местности, симуляции доставки. По ходу тренировок улучшаешь навыки, открываешь новые карты и техники управления. Поддерживается игра на геймпаде, а обучение построено по принципу «от простого к сложному». Если хочешь освоить дроны без риска и затрат — эта игра станет твоим личным тренажёром.