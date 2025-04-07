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Симулятор тату-студии (Мод Меню)

Симулятор тату-студии 1.7

Мод меню

От первого контура до своего тату-империи — всё в твоих руках
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Версия:
1.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Tattoo Studio Simulator 3D — это симулятор, в котором ты не просто рисуешь тату, а строишь целую студию с нуля. Начинаешь как новичок с машинкой в руках и парой клиентов в день. Но всё меняется, когда твои работы начинают набирать репутацию. Чем лучше тату — тем выше спрос. От классики до хайпа — ты сам выбираешь стиль, сам наводишь контур и отвечаешь за каждый штрих.


В Tattoo Studio Simulator 3D ты не только мастер, но и управляющий. Украшаешь студию, нанимаешь персонал, закупаешь оборудование, расширяешь пространство и поднимаешь свой бренд. Хочешь винтажную атмосферу или ультрасовременный лофт? Всё зависит от тебя. А когда клиенты выстраиваются в очередь, ты понимаешь: твоя студия — это уже не просто бизнес, а место, где рождается искусство.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченные деньги

Неограниченное количество монет


Примечание : Увеличьте, когда вы потратите

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Симулятор тату-студии (Мод Меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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