Описание

Tattoo Studio Simulator 3D — это симулятор, в котором ты не просто рисуешь тату, а строишь целую студию с нуля. Начинаешь как новичок с машинкой в руках и парой клиентов в день. Но всё меняется, когда твои работы начинают набирать репутацию. Чем лучше тату — тем выше спрос. От классики до хайпа — ты сам выбираешь стиль, сам наводишь контур и отвечаешь за каждый штрих.





В Tattoo Studio Simulator 3D ты не только мастер, но и управляющий. Украшаешь студию, нанимаешь персонал, закупаешь оборудование, расширяешь пространство и поднимаешь свой бренд. Хочешь винтажную атмосферу или ультрасовременный лофт? Всё зависит от тебя. А когда клиенты выстраиваются в очередь, ты понимаешь: твоя студия — это уже не просто бизнес, а место, где рождается искусство.